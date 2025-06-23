Консьерж Леонид Ярмольник станет «Соседом» успешного актера Александра Петрова

Александр Петров
и Леонид Ярмольник
сыграют главные роли в драматическом триллере Михаила Погосова
«Сосед». Картину представила
кинокомпания «Темп» на питчинге игровых недебютных полнометражных фильмов в Минкульте.
Это история успешного актера, чья жизнь меняется из-за случайной встречи с пожилым незнакомцем — соседом-консьержем. Тот знает о Никите все, но не спешит раскрывать все карты. Постепенно безоблачная глянцевая жизнь молодого человека начинает трещать по швам.
Погосов сам написал сценарий, художественным руководителем фильма выступит Валерий Тодоровский
. За прокат отвечает компания «Централ Партнершип». Бюджет составит 258,3 млн рублей, у ведомства запрашивается 100 млн рублей.
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