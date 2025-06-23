Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Консьерж Леонид Ярмольник станет «Соседом» успешного актера Александра Петрова

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
Александр Петров и Леонид Ярмольник сыграют главные роли в драматическом триллере Михаила Погосова «Сосед». Картину представила кинокомпания «Темп» на питчинге игровых недебютных полнометражных фильмов в Минкульте.

Консьерж Леонид Ярмольник станет «Соседом» успешного актера Александра Петрова
фото: t.me

Это история успешного актера, чья жизнь меняется из-за случайной встречи с пожилым незнакомцем — соседом-консьержем. Тот знает о Никите все, но не спешит раскрывать все карты. Постепенно безоблачная глянцевая жизнь молодого человека начинает трещать по швам.

Погосов сам написал сценарий, художественным руководителем фильма выступит Валерий Тодоровский. За прокат отвечает компания «Централ Партнершип». Бюджет составит 258,3 млн рублей, у ведомства запрашивается 100 млн рублей.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 22:29
... "Девочка-Демон", как её называл Брунов. ну у Петрова в "Полицейском" реально не лучшая роль. читать далее>>
№ 6
Лера Говрилова (Москва)   25.06.2025 - 21:37
... А я смотрела ради Бортич читать далее>>
№ 5
Киноман1985   25.06.2025 - 20:31
... Полицейский с Рублевки тащил Бурунов. Люди точно смотрели ради Сереги, а не ради Сашки. читать далее>>
№ 4
liudmyla maksimova   25.06.2025 - 15:44
При фамилии Петров начинается отторжение фильма еще до его просмотра. Кто сказал, что Петров талантлив? Он одинаковый во всех фильмах. Одинаково скучный. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   24.06.2025 - 17:19
Не много ни мало,очередные 200 с хвостиком на непонятный фильм. Пока звучит как не понятное, но не провальное. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Евгений Григорьев снимет северную сказку в духе «Снегурочки»
Юра Борисов сыграет в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой «Ваня»
Николай Бурляев расскажет о своем друге Никите Михалкове
Поиск по меткам
Минкультпитчинг
персоны
Александр Петров (IV)Михаил ПогосовВалерий ТодоровскийЛеонид Ярмольник

анонс

Скорбим

Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.
Феликс Романов
23 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Феликс Романов.
Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.

День рождения >>

Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Анна Хитрик
Мария Шашлова
Маккенна Грейс
Рики Джервейс
Линда Карделлини
Лина Ромай (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Георги Черкелов
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram