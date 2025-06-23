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Елена Яковлева соберет любительский хор в музыкальном драмеди Ивана Соснина «Музыка нас связала»

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
Режиссер Иван Соснин снимет музыкальное драмеди «Музыка нас связала». Об этом стало известно на питчинге в Минкульте, где кинокомпания Red Pepper Film представила проект.

Главные роли в фильме согласились исполнить Елена Яковлева и Софья Лебедева. Креативным продюсером числится Мария Меленевская. По словам Соснина и продюсера Яны Шмайловой, зрителей ожидает история о том, как важно успеть исполнить свою заветную мечту, несмотря на возраст. Одним из главных героев в фильме станет музыка.

Елена Яковлева соберет любительский хор в музыкальном драмеди Ивана Соснина «Музыка нас связала»
фото: t.me

Картина расскажет про 60-летнюю Веру, которая после того, как узнала о смертельном диагнозе, собирает любительский хор ради участия во всероссийском музыкальном конкурсе. Но ее дочь Саша против такого решения матери и изо всех сил пытается развалить хор, чтобы отправить маму в больницу. Примечательно, что хор будет исполнять российские хиты нулевых-десятых.

Создатели планируют приступить к съемкам в следующем году, а релиз намечен на 2027-й. Лента с бюджетом в 114 млн рублей заинтересовала онлайн-кинотеатры Wink и Okko. У ведомства запрашивают 79,8 млн.
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№ 3
Киноман1985   25.06.2025 - 20:30
Крутая заворушка между мамой и дочкой, за то, что лучше будет для мамы. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:53
... А у нас наверное других то болезней придумать не могут. Яковлеву выбрали удачно, как раз роль подходящая. читать далее>>
№ 1
Никита Е. Никитин   23.06.2025 - 16:59
Опять умирающий от рака, внезапно осознающий, что прожил жизнь зазря? Ну надо ж. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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