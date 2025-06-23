Елена Яковлева соберет любительский хор в музыкальном драмеди Ивана Соснина «Музыка нас связала»

Режиссер Иван Соснин
снимет музыкальное драмеди «Музыка нас связала». Об этом стало известно на питчинге
в Минкульте, где кинокомпания Red Pepper Film представила проект.
Главные роли в фильме согласились исполнить Елена Яковлева
и Софья Лебедева
. Креативным продюсером числится Мария Меленевская
. По словам Соснина и продюсера Яны Шмайловой
, зрителей ожидает история о том, как важно успеть исполнить свою заветную мечту, несмотря на возраст. Одним из главных героев в фильме станет музыка.
Картина расскажет про 60-летнюю Веру, которая после того, как узнала о смертельном диагнозе, собирает любительский хор ради участия во всероссийском музыкальном конкурсе. Но ее дочь Саша против такого решения матери и изо всех сил пытается развалить хор, чтобы отправить маму в больницу. Примечательно, что хор будет исполнять российские хиты нулевых-десятых.
Создатели планируют приступить к съемкам в следующем году, а релиз намечен на 2027-й. Лента с бюджетом в 114 млн рублей заинтересовала онлайн-кинотеатры Wink и Okko. У ведомства запрашивают 79,8 млн.
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