Фестиваль молодого кино VOICES откроется документальным фильмом о киноведе Науме Клеймане

12-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 6 июля, представил полную программу. Смотр откроется документальным фильмом «Наум. Предчувствия»
режиссера Андрея Натоцинского
— о советском и российском киноведе Науме Клеймане
. Фильмом закрытия станет «Альфа
» Жюлии Дюкурно
– один из самых нашумевших фильмов минувшего Каннского кинофестиваля.
Фильм о киноведе, выдающемся исследователе творчества Александра Пушкина и Сергея Эйзенштейна, поставил молодой петербургский автор, ученик Александра Сокурова
Андрей Натоцинский. Беседа с Наумом Клейманом превращается в большое путешествие по необъятному пространству культуры, в котором одновременно существуют Годар и Дионисий, живописец Франс Снейдерс и Ясудзиро Одзу. Через сплетение тем, имен и образов раскрывается святая простота тайны искусства. «Лейтмотив фестиваля — конец старого и рождение нового»
, — отметил директор VOICES Максим Горбов. В конкурсной программе — шесть работ из России, Франции, Италии, Швейцарии и Греции, ранее представленных на крупнейших мировых кинофестивалях.
Среди них — кулинарный мюзикл Амели Боннен «Рецепт счастья»
, вдохновленная Ингмаром Бергманом
драма Рамона Цюрхера «Воробей в камине»
, алтайская сага «Волки
» (реж. — Михаил Кулунаков
), а также «На посошок
» — итальянская трагикомедия о диалоге поколений, своеобразный ответ Франческо Соссаи
на ленту «Еще по одной
». Также в программе награжденное премией «Сезар» драмеди «Святая корова» Луиз Курвуазье
и греческая семейная драма «Кьюка: перед концом лета»
(реж. Костис Чарамунтанис
).
В рамках спецпрограммы «Независимые» состоится концерт композитора Владимира Мартынова «Стена-сообщение» и показ фильма «Гимн чуме» творческой группы АТАКА51. Также на VOICES состоится показ первых трех эпизодов сериала Романа Михайлова
«Путешествие на солнце и обратно
», сербско-российского комедийного триллера «Ангелы не жужжат» и дебютного фильма Ивана Курбакова
«Неподвижные звезды
». В этом году ретроспективная программа VOICES посвящена творчеству Сергея Эйзенштейна: состоятся показы фильмов «Броненосец "Потемкин"
», «Старое и новое
», и «Иван Грозный
».
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