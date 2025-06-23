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Фестиваль молодого кино VOICES откроется документальным фильмом о киноведе Науме Клеймане

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
12-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 6 июля, представил полную программу. Смотр откроется документальным фильмом «Наум. Предчувствия» режиссера Андрея Натоцинского — о советском и российском киноведе Науме Клеймане. Фильмом закрытия станет «Альфа» Жюлии Дюкурно – один из самых нашумевших фильмов минувшего Каннского кинофестиваля.

Фестиваль молодого кино VOICES откроется документальным фильмом о киноведе Науме Клеймане

Фильм о киноведе, выдающемся исследователе творчества Александра Пушкина и Сергея Эйзенштейна, поставил молодой петербургский автор, ученик Александра Сокурова Андрей Натоцинский. Беседа с Наумом Клейманом превращается в большое путешествие по необъятному пространству культуры, в котором одновременно существуют Годар и Дионисий, живописец Франс Снейдерс и Ясудзиро Одзу. Через сплетение тем, имен и образов раскрывается святая простота тайны искусства. «Лейтмотив фестиваля — конец старого и рождение нового», — отметил директор VOICES Максим Горбов. В конкурсной программе — шесть работ из России, Франции, Италии, Швейцарии и Греции, ранее представленных на крупнейших мировых кинофестивалях.

Среди них — кулинарный мюзикл Амели Боннен «Рецепт счастья», вдохновленная Ингмаром Бергманом драма Рамона Цюрхера «Воробей в камине», алтайская сага «Волки» (реж. — Михаил Кулунаков), а также «На посошок» — итальянская трагикомедия о диалоге поколений, своеобразный ответ Франческо Соссаи на ленту «Еще по одной». Также в программе награжденное премией «Сезар» драмеди «Святая корова» Луиз Курвуазье и греческая семейная драма «Кьюка: перед концом лета» (реж. Костис Чарамунтанис).

В рамках спецпрограммы «Независимые» состоится концерт композитора Владимира Мартынова «Стена-сообщение» и показ фильма «Гимн чуме» творческой группы АТАКА51. Также на VOICES состоится показ первых трех эпизодов сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно», сербско-российского комедийного триллера «Ангелы не жужжат» и дебютного фильма Ивана Курбакова «Неподвижные звезды». В этом году ретроспективная программа VOICES посвящена творчеству Сергея Эйзенштейна: состоятся показы фильмов «Броненосец "Потемкин"», «Старое и новое», и «Иван Грозный».
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№ 2
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:49
Андрей Натоцинский взял высокую планку - Пушкин, Клейман...Ну раз документальные фильмы сейчас выходят на новый уровень, то обязательно к просмотру. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:52
Фильмы Эйзенштейна отдельно выносим. Незабываемая классика. Иван Грозный шикарный. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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