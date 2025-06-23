Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых

Ирина Розанова
, Сергей Шакуров
, Иван Стебунов
и Янина Студилина
получили главные роли в семейной мелодраме «Новый свет» продюсерского центра «Клевафильм». Об этом было объявлено на питчинге
игровых недебютных полнометражных фильмов, проходящем в Минкультуры.
По сюжету два человека сбегают из дома престарелых, чтобы быть вместе. По словам Шакурова, он немного подустал от мэтров, поэтому в последние годы ему нравится работать с молодыми кинематографистами. Розанова также пошутила, что любит «высасывать кровь»
у молодежи.
Режиссерское кресло фильма займет Леонид Тележинский
. Постановщик пообещал, что в картине не будет «розовых соплей»
, а любовь станет «возможностью почувствовать себя живым»
. Бюджет ленты 120 млн, у ведомства просят 80 млн.
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