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Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
Ирина Розанова, Сергей Шакуров, Иван Стебунов и Янина Студилина получили главные роли в семейной мелодраме «Новый свет» продюсерского центра «Клевафильм». Об этом было объявлено на питчинге игровых недебютных полнометражных фильмов, проходящем в Минкультуры.

Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых
фото: culture.gov

По сюжету два человека сбегают из дома престарелых, чтобы быть вместе. По словам Шакурова, он немного подустал от мэтров, поэтому в последние годы ему нравится работать с молодыми кинематографистами. Розанова также пошутила, что любит «высасывать кровь» у молодежи.

Режиссерское кресло фильма займет Леонид Тележинский. Постановщик пообещал, что в картине не будет «розовых соплей», а любовь станет «возможностью почувствовать себя живым». Бюджет ленты 120 млн, у ведомства просят 80 млн.
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№ 7
Власова Татьяна   25.06.2025 - 21:19
... я пойду смотреть 100% читать далее>>
№ 6
Власова Татьяна   25.06.2025 - 21:18
... это русский фильм будет читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:51
... А при чём тут зарубежный если речь идёт о нашем вроде? читать далее>>
№ 4
Власова Татьяна   25.06.2025 - 00:41
я точно пойду смотреть. Ради своей красотки Янины читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:58
120 миллионов - 1,5 миллиона долларов. Для бюджета зарубежного фильма очень мало. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Ирина РозановаИван СтебуновЯнина СтудилинаЛеонид ТележинскийСергей Шакуров

фотографии >>
Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых фотографии
Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых фотографии
Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых фотографии
Ирина Розанова и Сергей Шакуров возглавят актерский ансамбль фильма о побеге из дома престарелых фотографии
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