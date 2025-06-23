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Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение

23 июня
2025 год

Новости кино >>
23 июня 2025
Популярный инклюзивный сериал «Сама дура» обзаведется полнометражным продолжением. Об этом рассказали режиссер Анна Зайцева и продюсер Анна Шалашина на питчинге игровых недебютных полнометражных фильмов в Минкультуры.

Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение
фото: culture.gov

Приключенческая комедия компании Wish Media получила название «Сама дура. Приключения в Таиланде». По сюжету сестры в исполнении Полины Гухман и Елизаветы Ищенко попадут в Таиланд из-за афериста Андрея (Александр Петров), пообещавшего незрячей девушке Маше романтический отпуск, а Кристине – карьеру актрисы. По приезду в Бангкок девушки осознают, что новый знакомый использовал их для контрабанды ценной картины, и теперь за ними ведется охота.

В касте также заявлены Екатерина Строгова, Сергей Сафронов, Богдан Голощук и Вачиравит Чиваари. К команде фильма присоединился тайский сопродюсер.
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   25.06.2025 - 20:17
Популярному сериалу 20 года наставили 5.116 рейтинга. Не так чтобы снимать продолжение. читать далее>>
№ 1
Angelika77   23.06.2025 - 20:29
Если когда то захочу посмотреть "продолжение", то думаю спокойно смогу обойтись без просмотра предистории (сериала). читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение фотографии
Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение фотографии
Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение фотографии
Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение фотографии
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