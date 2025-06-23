Сериал «Сама дура» с Полиной Гухман и Елизаветой Ищенко получит полнометражное продолжение

Популярный инклюзивный сериал «Сама дура
» обзаведется полнометражным продолжением. Об этом рассказали
режиссер Анна Зайцева
и продюсер Анна Шалашина
на питчинге игровых недебютных полнометражных фильмов в Минкультуры.
Приключенческая комедия компании Wish Media получила название «Сама дура. Приключения в Таиланде». По сюжету сестры в исполнении Полины Гухман
и Елизаветы Ищенко
попадут в Таиланд из-за афериста Андрея (Александр Петров
), пообещавшего незрячей девушке Маше романтический отпуск, а Кристине – карьеру актрисы. По приезду в Бангкок девушки осознают, что новый знакомый использовал их для контрабанды ценной картины, и теперь за ними ведется охота.
В касте также заявлены Екатерина Строгова
, Сергей Сафронов
, Богдан Голощук
и Вачиравит Чиваари. К команде фильма присоединился тайский сопродюсер.
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