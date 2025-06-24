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«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере

24 июня
2025 год

Новости кино >>
24 июня 2025
На юбилейном ивенте, приуроченном к пятилетию аниме «Токийские мстители», показали первый трейлер четвертого сезона. Премьера новой арки с подзаголовком «Битва трех небожителей» ожидается в 2026-м. За производство по-прежнему отвечает студия LidenFilmsПеснь ночных сов», «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ»).


Банда «Токийская свастика» сталкивается с невиданной доселе угрозой — безжалостной и таинственной группировкой босодзоку «Поднебесье», пришедшей из Иокогамы. Её возглавляет Идзана Курокава — человек с темным прошлым и личной ненавистью к Манзиро Сано. Вдобавок за спиной товарищей плетет интриги Тэтта Кисаки, из-за которого будущее окружающих в большой опасности. Тем временем Такэмити, который сюда вернулся из безрадостного 2017-го, продолжает отчаянную борьбу за жизнь Хинаты: став капитаном боевого отряда, он принимает бремя лидерства и сталкивается с болью потерь. Последствия войны настигают каждого, но впереди противостояние трех банд. Майки, узнав правду о перемещениях во времени, принимает решение о роспуске «Тосвы», а рыдающий протагонист достигает долгожданного будущего, где возлюбленная жива. Правда, в этом мире не хватает одного важного человека.

Читать Обзор аниме «Токийские мстители»
В ролике показаны повзрослевшие члены «Тосвы» и судьбоносное заявление Майки. Нового персонажа, загадочную Сэндзю Кавараги, стоящую во главе ОПГ «Брахман», озвучивает Мария Исэ (Адзами Куротани из «Спирали», Химэно из «Человека-бензопилы»). Постановкой займется Маки Кодайра, известный по работе над сериалом «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса»: он сменит режиссера предыдущих частей Коити Хацуми.

«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере

Также была анонсирована мобильная игра Tokyo Revengers: UNLIMITED, релиз которой намечен на весну следующего года. В качестве музыкальной темы выбрана песня «Инфернальное любовное письмо» (Jigoku Love Letter), которую автор-исполнитель tuki. написал, когда сам был в возрасте Такэмити — в средней школе.

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№ 3
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:45
Вообще не понимаю, когда вот так расстягивают сезоны на года. Так одно анимэ можно выпускать десятилетиями. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   25.06.2025 - 20:11
Мстители в ближайшем будущем будут рвать кассу. Уверенность зашкаливает. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:48
Кто из трёх банд одержит победу - надо только смотреть. Ждать правда до 2026 года не мало. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере фотографии
«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере фотографии
«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере фотографии
«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере фотографии
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