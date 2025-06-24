«Токийские мстители» готовятся к «Войне трех небожителей» в новом трейлере

На юбилейном ивенте
, приуроченном к пятилетию аниме «Токийские мстители
», показали первый трейлер четвертого сезона. Премьера новой арки с подзаголовком «Битва трех небожителей
» ожидается в 2026-м. За производство по-прежнему отвечает студия LidenFilms
(«Песнь ночных сов
», «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ
»).
Банда «Токийская свастика» сталкивается с невиданной доселе угрозой — безжалостной и таинственной группировкой босодзоку
«Поднебесье», пришедшей из Иокогамы. Её возглавляет Идзана Курокава
— человек с темным прошлым и личной ненавистью к Манзиро Сано
. Вдобавок за спиной товарищей плетет интриги Тэтта Кисаки
, из-за которого будущее окружающих в большой опасности. Тем временем Такэмити
, который сюда вернулся из безрадостного 2017-го, продолжает отчаянную борьбу за жизнь Хинаты
: став капитаном боевого отряда, он принимает бремя лидерства и сталкивается с болью потерь. Последствия войны настигают каждого, но впереди противостояние трех банд. Майки, узнав правду о перемещениях во времени, принимает решение о роспуске «Тосвы», а рыдающий протагонист достигает долгожданного будущего, где возлюбленная жива. Правда, в этом мире не хватает одного важного человека.
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Обзор аниме «Токийские мстители»
В ролике показаны повзрослевшие члены «Тосвы» и судьбоносное заявление Майки. Нового персонажа, загадочную Сэндзю Кавараги, стоящую во главе ОПГ «Брахман», озвучивает Мария Исэ
(Адзами Куротани
из «Спирали
», Химэно
из «Человека-бензопилы
»). Постановкой займется Маки Кодайра
, известный по работе над сериалом «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
»: он сменит режиссера предыдущих частей Коити Хацуми
.
Также была анонсирована
мобильная игра Tokyo Revengers: UNLIMITED
, релиз которой намечен на весну следующего года. В качестве музыкальной темы выбрана песня «Инфернальное любовное письмо
» (Jigoku Love Letter), которую автор-исполнитель tuki.
написал, когда сам был в возрасте Такэмити — в средней школе.
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