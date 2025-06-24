«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк». Фильм о последнем дне великого поэта будет показан вне конкурса. В прошлом году «Маяк» закрывал внеконкурсный показ картины Бакурадзе «Снег в моем дворе», уточняет пресс-служба смотра, который пройдет в этом году с 4 по 9 октября.
Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, утром 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов (Илья Озолин) и Мартынов (Евгений Романцов) были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.
«Существует определенный стереотип "фильма открытия", в который "Лермонтов" не вписывается никак. И пусть. Его главный герой тоже никак не "вписывался". Один из самых ожидаемых фильмов года, "Лермонтов" рассказывает известную всем со школьной скамьи историю последнего дня великого поэта, невеликого (во всех смыслах) человека, наполняя строчки учебника тактильной подлинностью жизни, его сгущенным в кавказских горах воздухом. Новый фильм Бакура Бакурадзе вызывает в зрителе редкое волнение, возможное только при соприкосновении с большим, настоящим искусством. При всей своей аутентичной погруженности в историю и материал, это еще и чуть ироничное хокку о драме человеческой парадоксальности и фатальной предрешенности судьбы, а над всем этим — медитация о разнице тогдашних и теперешних "социокультурных кодов": что такое знаменитые лермонтовские колкости, на которые так обижались его современники, по сравнению с тем, как мы общаемся друг с другом сегодня?», — отмечает программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин.
фото: пресс-служба смотра
В прокат «Лермонтова» выпустит кинопрокатная компания Вольга совместно с К24 16 октября 2025 года.
«Я рад, что фильм покажут на"Маяке", никогда там не был, но слышал, что хороший фестиваль. Почему я решил снять кино про Лермонтова? Мы ехали в Грузию с детьми и, проезжая Пятигорск, решили заехать посмотреть место его гибели. И я увидел просто картину, как он, молодой, 26-летний, едет на дуэль. Практически все фильмы рождаются из какого-то одного кадра, одного образа. И я увидел, как он скачет к месту дуэли. Лермонтов, в тот момент, когда я начал писать о нем, был ровно в два раза младше меня. Его судьба привлекает внимание. И когда ты окунаешься в нее — я прочел и изучил фактически все, что было про него написано, — его судьба заставляет тебя ее изучать, думать о нем. Ну, а если ты долго про что-то думаешь, изучаешь, и ты — режиссер, то, естественно, приходишь к тому, что хочешь снять про это фильм», — добавляет Бакур Бакурадзе.
обсуждение >>