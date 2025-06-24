Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»

24 июня
2025 год

Новости кино >>
24 июня 2025
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк». Фильм о последнем дне великого поэта будет показан вне конкурса. В прошлом году «Маяк» закрывал внеконкурсный показ картины Бакурадзе «Снег в моем дворе», уточняет пресс-служба смотра, который пройдет в этом году с 4 по 9 октября.

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
фото: пресс-служба смотра

Главные роли в «Лермонтове» исполнили стендап-комик Илья Озолин и актер Евгений Романцов. В фильме также снялись Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и Уршула Малка.

Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, утром 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов (Илья Озолин) и Мартынов (Евгений Романцов) были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

«Существует определенный стереотип "фильма открытия", в который "Лермонтов" не вписывается никак. И пусть. Его главный герой тоже никак не "вписывался". Один из самых ожидаемых фильмов года, "Лермонтов" рассказывает известную всем со школьной скамьи историю последнего дня великого поэта, невеликого (во всех смыслах) человека, наполняя строчки учебника тактильной подлинностью жизни, его сгущенным в кавказских горах воздухом. Новый фильм Бакура Бакурадзе вызывает в зрителе редкое волнение, возможное только при соприкосновении с большим, настоящим искусством. При всей своей аутентичной погруженности в историю и материал, это еще и чуть ироничное хокку о драме человеческой парадоксальности и фатальной предрешенности судьбы, а над всем этим — медитация о разнице тогдашних и теперешних "социокультурных кодов": что такое знаменитые лермонтовские колкости, на которые так обижались его современники, по сравнению с тем, как мы общаемся друг с другом сегодня?», — отмечает программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин.

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк»
фото: пресс-служба смотра

В прокат «Лермонтова» выпустит кинопрокатная компания Вольга совместно с К24 16 октября 2025 года.

«Я рад, что фильм покажут на"Маяке", никогда там не был, но слышал, что хороший фестиваль. Почему я решил снять кино про Лермонтова? Мы ехали в Грузию с детьми и, проезжая Пятигорск, решили заехать посмотреть место его гибели. И я увидел просто картину, как он, молодой, 26-летний, едет на дуэль. Практически все фильмы рождаются из какого-то одного кадра, одного образа. И я увидел, как он скачет к месту дуэли. Лермонтов, в тот момент, когда я начал писать о нем, был ровно в два раза младше меня. Его судьба привлекает внимание. И когда ты окунаешься в нее — я прочел и изучил фактически все, что было про него написано, — его судьба заставляет тебя ее изучать, думать о нем. Ну, а если ты долго про что-то думаешь, изучаешь, и ты — режиссер, то, естественно, приходишь к тому, что хочешь снять про это фильм», — добавляет Бакур Бакурадзе.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:50
Лучше бы сделали ролевую ракировку - Лермонтова сыграл бы Романцов, а Мартынова Озолин. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   24.06.2025 - 19:33
О Лермонтове буду смотреть. Известнейший классик о котором мало снимают. Все внимание забрал Пушкин. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Павел Лунгин снимет байопик о Лермонтове
Ни дна, ни покрышки: «Снег в моем дворе» — сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе на родину
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
персоны
Бакур БакурадзеВера ЕнгалычеваАндрей Максимов (III)Уршула МалкаИлья ОзолинЕвгений РоманцовДмитрий СоломыкинСтас Тыркин
фильмы
ЛермонтовСнег в моем дворе

фотографии >>
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк» фотографии
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк» фотографии
«Лермонтов» Бакура Бакурадзе откроет кинофестиваль «Маяк» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.
Феликс Романов
23 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Феликс Романов.
Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.

День рождения >>

Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Анна Хитрик
Мария Шашлова
Маккенна Грейс
Рики Джервейс
Линда Карделлини
Лина Ромай (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Георги Черкелов
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram