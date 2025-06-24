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Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета»

24 июня
2025 год

Новости кино >>
24 июня 2025
В рамках Седьмого фестиваля сериалов «Пилот» в Иваново с 20 по 22 июня прошел III Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета», традиционно объединивший на одной площадке представителей онлайн-кинотеатров, телеканалов и ведущих экспертов индустрии.

Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета»
фото: пресс-служба форума

Нововведением деловой программы этого года стало появление блока независимых проектов: участникам показали шесть пилотов сериалов, которые ищут платформу или ТВ-канал. В частности, были представлены проекты: «Неосознанные», «Шаромыжники», «Закрытый ч@т», «Буханка черного», «Черти», «Зазрачкалье».

Одна из красных линий деловой программы «Пилота» уже не первый год — российское телевидение продолжает экспериментировать с выходом эфирных сериалов на стримингах. Так, директор Яндекса по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая традиционно представила на форуме данные Индекса Кинопоиск Pro, измеряющего зрительский интерес к сериалам. Предпочтение российским проектам в 2025 году отдают 77% аудитории Кинопоиска. При этом часть аудитории смотрит в интернете телеканалы и телесериалы, а не оригинальные проекты онлайн-кинотеатров. Самыми популярными каналами у аудитории Кинопоиска стали «Первый», «Россия 1» и ТНТ.

В развитие темы вовлеченности зрителей в контент каналов Пятый канал и «Домашний» поделились с участниками деловой программы, как длинные и короткие сериалы становятся двигателями телеэфира. Сериалы на Пятом канале занимают 85% эфира, рассказала руководитель Управления производства сериалов Пятого канала Марина Фоменко. Из них больше половины — это проекты собственного производства телеканала. В 2024 году Пятый вошел в тройку лидеров среди федеральных каналов по аудитории. Креативный продюсер «Домашнего» Екатерина Швейко и исполнительный продюсер Ирина Путятина подробно рассказали об особенностях построения сетки в прайм-тайм. Локомотивом вечернего эфира «Домашнего» являются четырехсерийные проекты в жанре мелодрама, которые ежедневно стартуют в 19:00 и обязательно заканчиваются хэппи-эндом к 23:00.

Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета»
фото: пресс-служба форума

Руководитель кластера НМГ Док Юлия Засько привела данные свежего исследования холдинга, посвященного документальным проектам. Лидером же по объему заказов документального контента среди телеканалов стал РЕН ТВ (более трех часов), при этом всего за год для телеэфира в России произвели более 8 тысяч часов. Участники делового форума также узнали, что 70% всего объема эфирного документального контента производится для мужчин.

Еще один тренд, который не сбавляет темпов, — экранизации. Ставку на него делает Кинопоиск и Плюс Студия. Ее руководитель Михаил Китаев на деловом форуме рассказал о возможностях, которые дает это направление, его сложностях и поделился подробностями будущих проектов. В ближайшее время зрителей Кинопоиска ждут игровая экранизация нон-фикшн бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно» и адаптация романа Виктора Пелевина «ТРАНСГУМАНИЗМ Inc».

В рамках презентации МТС Медиа директор холдинга по взаимодействию с индустрией Игорь Хомский и директор по маркетингу онлайн-кинотеатра KION Анастасия Полякова рассказали об успешных кейсах и проектах, созданных по модели 360. Среди них проекты «Хроники времени» в 80-летию Победы, студенческий театральный фестиваль «Первый план» и сериалы «Амура», «Обоюдное согласие» и «Актерище». Еще одна деловая сессия была посвящена «мягкой силе» медиа. На примере сериалов Wink «Слово пацана», «Трудные подростки», «Плакса» и «Неверные» руководитель КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина показала, как сериалы выходят за пределы экранов и помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета»
фото: пресс-служба форума

По традиции на деловом форуме «Пилот. Точки взлета» ИРИ провел масштабную презентацию своих проектов, которые выйдут во второй половине 2025 года и в 2026-м. По словам генерального продюсера ИРИ Елены Лапиной, Институт поддерживает около тысячи единиц контента, выходящих каждую неделю. Среди ближайших громких проектов — сериал «Трудно быть богом», мультсериал «Герои Арктики», созданный в партнерстве с Росатомом, продолжения популярных сериалов «Любопытная Варвара» и «Крутая перемена», а также мюзикл «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской.

Не обошли деловой форум «Пилот. Точки взлета» и презентации новых индустриальных проектов. Генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров представил телеканал RUTUBE TV, прямой эфир которого состоит приоритетно из собственных originals видеохостинга. RUTUBE также намерен привлечь как можно больше молодой аудитории к телевизору: сетка нового телеканала включает контент блогеров, партнерских телеканалов и онлайн-кинотеатров.

Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета»
фото: пресс-служба форума

Компания Scroll Studios в лице продюсеров Жана Просянова и Алексея Агеева рассказали о создании первой на российском рынке экосистемы микродрам — коротких вертикальных сериалов с сезонами длительностью в несколько десятков эпизодов. Компания уже заключила сделку с холдингом «МТС Медиа» на 1,5 тысячи эпизодов, среди которых как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу компании, так и лицензированные проекты из Китая и Турции. Однако сейчас мощности Scroll Studios позволяют выпускать до 100 сериалов в год «под ключ»: от разработки и маркетинга, до дистрибуции, локализации и партнерства с зарубежными студиями.
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№ 5
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:37
Распределение по популярности каналов даже не знаю как оценить. Такое ощущение, что кроме России1 и ТНТ у нас больше никто ничего не смотрит. Аааа...стоп, Домашний же ещё. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   25.06.2025 - 20:06
Зачем онлайн смотреть телевизор дома нету ящиков)) Класс!. Платформы снимают свой кино, а его игнорят)) читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.06.2025 - 14:41
Микро неинтересны, а вот появление RUTUBE TV, состоящий эфир которого будет приоритетно из собственных originals, идея очень хорошая и выглядит это все (при грамотной его реализации) наоборот весьма дельным,... читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:46
... Потихоньку да, наверное всё-таки за ними будущее. А вот мне интересно, какой ТВ-канал или платформа покажет «Зазрачкалье»? Даже смешно произносить. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:49
Микродрами захватывают современный мир) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета» фотографии
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