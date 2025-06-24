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Микродрамы станут центральным форматом на фестивале веб-контента REALIST

24 июня
2025 год

Новости кино >>
24 июня 2025
Компания Scroll Studios объявила о запуске в России масштабного направления по производству и дистрибуции микродрам — коротких вертикальных сериалов, ориентированных на мобильный просмотр, с длительностью серии до 2 минут и количеством эпизодов в сезоне от 40 до 120.

Формат микродрам уже покоряет зарубежные рынки – ключевую роль здесь играет Китай, а также США, Индонезия, Бразилия, Индия и Мексика. Scroll Studios сосредоточится исключительно на этом контенте и сможет производить до 100 тайтлов в год, рассказали на третьем всероссийском форуме «Пилот. Точки взлета» продюсеры Жан Просянов и Алексей Агеев.

Микродрамы станут центральным форматом на фестивале веб-контента REALIST
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

Формат микродрам также станет центральным элементом фестиваля веб-контента REALIST, который вернется летом 2026 года после паузы, сообщили представители Scroll Studios. Это первый и единственный в России фестиваль веб-сериалов, именно благодаря ему в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала, созданного для интернета, который сейчас активно используется авторами и представлен во всех онлайн-кинотеатрах. Основателем фестиваля является Red Carpet Studio Антона Калинкина, первый смотр прошел в 2018 году.

«Рынок потребления контента сегодня переживает тектонические изменения. Телевизионная аудитория стареет, ее средний возраст — 50-60 лет. Стриминги, изначально нацеленные на молодежь, теперь удерживают зрителей 30-55 лет, и эта аудитория тоже постепенно становится старше. Однако есть поколения Gen Z и Gen Alpha, 12-24 года, которые остаются за пределами традиционных платформ. Поколение Z примерно в четыре раза больше потребляет вертикального мобильного контента, чем бумеры, и примерно в два раза больше, чем миллениалы. В основном это связано с ростом мобильного трафика. Именно за их внимание в ближайшие годы и развернется основная битва», — отметил Алексей Агеев.

Представители Scroll Studios подчеркнули, что делают ставку на эту растущую и наиболее активную аудиторию, которая в отличие от зрителей ТВ и стримингов будет только увеличиваться. Компания уже заключила сделку с холдингом «МТС Медиа» на 1500 эпизодов, среди которых как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу компании, так и лицензированные проекты из Китая и Турции.

Микродрамы станут центральным форматом на фестивале веб-контента REALIST
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

Scroll Studios выстраивает полноценную экосистему, которая охватывает весь цикл производства под ключ: от разработки и маркетинга, до дистрибуции, локализации и партнерства с зарубежными студиями. Учредителями компании выступили веб-кинотеатр CHIILL, сценарное агентстве Plus Seven, компания Red Сarpet Studio, продакшн-студия «Открытие» и медиа о кино Кино-Театр.Ру.

Одно из ключевых преимуществ микродрам – это большой массив контента, который не предполагает конкуренции между тайтлами. За счет крепкого жанрового сюжета, формат не требует привлечения звезд, а производственный цикл занимает всего несколько месяцев. Это позволяет быстро производить много контента, а также оперативно реагировать на меняющиеся запросы аудитории.

«Мы изучили значительное количество микродрам на ведущих платформах, разработали тщательные гайды по написанию сценариев и обучили по ним более 50 специалистов из агентства Plus Seven. Мы понимаем, как сейчас работает контент-маркетинг и готовы к интеграциям с большими брендами, без которых современный контент сегодня не может существовать», — добавил Жан Просянов.
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.06.2025 - 13:31
Микродрамы для российского зрителя открыли не «Холдинг МТС Медиа», а ПАО «ВТБ», что к слову у них отлично получилось. И вряд ли кто-то еще сможет сделать такие "кина" еще лучше и заинтересовать... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   24.06.2025 - 16:47
Телефоны убивают своей вертикалкой онлайн-платформы и нормальные сериалы) В добавок у людей в современном мире не хватает времени смотреть сериалы с часовыми сериями. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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