Микродрамы станут центральным форматом на фестивале веб-контента REALIST

Компания Scroll Studios объявила о запуске в России масштабного направления по производству и дистрибуции микродрам — коротких вертикальных сериалов, ориентированных на мобильный просмотр, с длительностью серии до 2 минут и количеством эпизодов в сезоне от 40 до 120.
Формат микродрам уже покоряет зарубежные рынки – ключевую роль здесь играет Китай, а также США, Индонезия, Бразилия, Индия и Мексика. Scroll Studios сосредоточится исключительно на этом контенте и сможет производить до 100 тайтлов в год, рассказали на третьем всероссийском форуме «Пилот. Точки взлета» продюсеры Жан Просянов и Алексей Агеев.
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»
Формат микродрам также станет центральным элементом фестиваля веб-контента REALIST, который вернется летом 2026 года после паузы, сообщили представители Scroll Studios. Это первый и единственный в России фестиваль веб-сериалов, именно благодаря ему в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала, созданного для интернета, который сейчас активно используется авторами и представлен во всех онлайн-кинотеатрах. Основателем фестиваля является Red Carpet Studio Антона Калинкина, первый смотр прошел в 2018 году.
«Рынок потребления контента сегодня переживает тектонические изменения. Телевизионная аудитория стареет, ее средний возраст — 50-60 лет. Стриминги, изначально нацеленные на молодежь, теперь удерживают зрителей 30-55 лет, и эта аудитория тоже постепенно становится старше. Однако есть поколения Gen Z и Gen Alpha, 12-24 года, которые остаются за пределами традиционных платформ. Поколение Z примерно в четыре раза больше потребляет вертикального мобильного контента, чем бумеры, и примерно в два раза больше, чем миллениалы. В основном это связано с ростом мобильного трафика. Именно за их внимание в ближайшие годы и развернется основная битва», — отметил Алексей Агеев.
Представители Scroll Studios подчеркнули, что делают ставку на эту растущую и наиболее активную аудиторию, которая в отличие от зрителей ТВ и стримингов будет только увеличиваться. Компания уже заключила сделку с холдингом «МТС Медиа» на 1500 эпизодов, среди которых как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу компании, так и лицензированные проекты из Китая и Турции.
фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»
Scroll Studios выстраивает полноценную экосистему, которая охватывает весь цикл производства под ключ: от разработки и маркетинга, до дистрибуции, локализации и партнерства с зарубежными студиями. Учредителями компании выступили веб-кинотеатр CHIILL, сценарное агентстве Plus Seven, компания Red Сarpet Studio, продакшн-студия «Открытие» и медиа о кино Кино-Театр.Ру.
Одно из ключевых преимуществ микродрам – это большой массив контента, который не предполагает конкуренции между тайтлами. За счет крепкого жанрового сюжета, формат не требует привлечения звезд, а производственный цикл занимает всего несколько месяцев. Это позволяет быстро производить много контента, а также оперативно реагировать на меняющиеся запросы аудитории.
«Мы изучили значительное количество микродрам на ведущих платформах, разработали тщательные гайды по написанию сценариев и обучили по ним более 50 специалистов из агентства Plus Seven. Мы понимаем, как сейчас работает контент-маркетинг и готовы к интеграциям с большими брендами, без которых современный контент сегодня не может существовать», — добавил Жан Просянов.
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