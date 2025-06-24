«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема»

Премьера фильма состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Торонто. Режиссером, продюсером и автором сценария ленты выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард.
В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. Режиссер Рон Ховард 15 лет проводил исследование, чтобы разобраться в том, что же случилось на самом деле. Его новый фильм готов рассказать зрителям страшную правду этой запутанной и шокирующей истории.
фото: Global Film
«Когда за дело берется Рон Ховард, человек с невероятным опытом, харизмой и талантом, ты готов идти за ним хоть на край света. Именно так мы и оказались на Галапагосах. Мы знали, что нас ждут серьезные испытания, но с радостью окунулись в этот проект», — сказал Джуд Лоу.
По сюжету в 1939 году один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.
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