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«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема»

24 июня
2025 год

Новости кино >>
24 июня 2025
В сети появился дублированный трейлер survival-триллера «Эдем», основанного на реальных событиях. Картину выпустит в прокат компания Global Film 14 августа.



Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль и Сидни Суини.

Премьера фильма состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Торонто. Режиссером, продюсером и автором сценария ленты выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард.

В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. Режиссер Рон Ховард 15 лет проводил исследование, чтобы разобраться в том, что же случилось на самом деле. Его новый фильм готов рассказать зрителям страшную правду этой запутанной и шокирующей истории.

«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема»
фото: Global Film

«Когда за дело берется Рон Ховард, человек с невероятным опытом, харизмой и талантом, ты готов идти за ним хоть на край света. Именно так мы и оказались на Галапагосах. Мы знали, что нас ждут серьезные испытания, но с радостью окунулись в этот проект», — сказал Джуд Лоу.

По сюжету в 1939 году один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   25.06.2025 - 20:02
Понятия не имел о случае. В 1939 году кому-то было дело до голопогоссов. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:44
Сериал на реальных событиях об убийствах на острове? Хм, интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема» фотографии
«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема» фотографии
«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема» фотографии
«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема» фотографии
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