Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской

Зрители снова встретятся с главной героиней — теперь уже не просто Ирой, а Ириной — которая готова к новым жизненным испытаниям, связанным с материнством, взрослением и попытками разобраться в себе, в отношениях и в окружающем мире.
«Я с большим трепетом отношусь к "Ире". Полюбила ее всей душой с момента прочтения пилотной серии, поэтому очень жду начала второго сезона. Зрителя ждут перемены в персонаже, за которыми будет интересно наблюдать. Она, к тому же, теперь не "Ира", а "Ирина". Взрослеем. Моя героиня предстанет во втором сезоне более взрослой и чуточку осознаннее, но ее неординарное мышление и нестандартная подача, с большой долей пофигизма и цинизма никуда не денутся, не переживайте. Скучать не придется точно. Автор сценарий Алим Бесчоков позаботился об актуальных темах и искрометном юморе», — говорит Ингрид Олеринская.
Во втором сезоне Ира возвращается на экраны с фирменной самоиронией, чтобы рассказать, куда е занесла жизнь. А занесло далеко: теперь Ира — мама. Позади роды, а впереди радости материнства, сложности с потенциальными отцами, новые хобби родителей, новые друзья и даже новый претендент на ее сердце. Но главное испытание сезона — это принятие себя в новом статусе, когда ты уже отвечаешь не только за себя.
фото: пресс-служба Okko
Сюжет продолжает исследовать тему материнской деадаптации — без прикрас, но с фирменным юмором и неожиданными ходами. В новом сезоне зрителей ждет все то, за что они полюбили «Иру»: хлесткие монологи, резкие повороты, абсурд, нежность и честный разговор о современном взрослении.
«Новый сезон — про новую Иру. Про ее новую работу, новую маму, новых друзей, новые отношения. И в течение всех серий мы наблюдаем за тем, как она принимает "новую" себя. Конечно же второй сезон подхватывает эстафету первого сезона по качеству и количеству юмора. Отдельно хочу отметить головокружительный сценарий Алима Бесчокова. Работать с таким материалом одно удовольствие. Ну а то, как автор сценария обращается со временем — заслуживает первого места на фестивале художественных фильмов имени Кристофера Нолана. Здесь есть все — флеш-бэки, флеш-форварды, фантазии и даже флеш-форвард-фантазии во флеш-бэках. Браво!», — рассказывает режиссер нового сезона Сергей Нотариус.
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