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Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской

24 июня
2025 год

Новости кино >>
24 июня 2025
Стартовали съемки нового сезона сериала «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Компанию ей составят Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Лолита Таборко. За производство проекта отвечают Originals Production и Norm Production для Okko, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра, где и состоится премьера драмеди.

Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской
фото: пресс-служба Okko

Зрители снова встретятся с главной героиней — теперь уже не просто Ирой, а Ириной — которая готова к новым жизненным испытаниям, связанным с материнством, взрослением и попытками разобраться в себе, в отношениях и в окружающем мире.

«Я с большим трепетом отношусь к "Ире". Полюбила ее всей душой с момента прочтения пилотной серии, поэтому очень жду начала второго сезона. Зрителя ждут перемены в персонаже, за которыми будет интересно наблюдать. Она, к тому же, теперь не "Ира", а "Ирина". Взрослеем. Моя героиня предстанет во втором сезоне более взрослой и чуточку осознаннее, но ее неординарное мышление и нестандартная подача, с большой долей пофигизма и цинизма никуда не денутся, не переживайте. Скучать не придется точно. Автор сценарий Алим Бесчоков позаботился об актуальных темах и искрометном юморе», — говорит Ингрид Олеринская.

Во втором сезоне Ира возвращается на экраны с фирменной самоиронией, чтобы рассказать, куда е занесла жизнь. А занесло далеко: теперь Ира — мама. Позади роды, а впереди радости материнства, сложности с потенциальными отцами, новые хобби родителей, новые друзья и даже новый претендент на ее сердце. Но главное испытание сезона — это принятие себя в новом статусе, когда ты уже отвечаешь не только за себя.

Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской
фото: пресс-служба Okko

Сюжет продолжает исследовать тему материнской деадаптации — без прикрас, но с фирменным юмором и неожиданными ходами. В новом сезоне зрителей ждет все то, за что они полюбили «Иру»: хлесткие монологи, резкие повороты, абсурд, нежность и честный разговор о современном взрослении.

«Новый сезон — про новую Иру. Про ее новую работу, новую маму, новых друзей, новые отношения. И в течение всех серий мы наблюдаем за тем, как она принимает "новую" себя. Конечно же второй сезон подхватывает эстафету первого сезона по качеству и количеству юмора. Отдельно хочу отметить головокружительный сценарий Алима Бесчокова. Работать с таким материалом одно удовольствие. Ну а то, как автор сценария обращается со временем — заслуживает первого места на фестивале художественных фильмов имени Кристофера Нолана. Здесь есть все — флеш-бэки, флеш-форварды, фантазии и даже флеш-форвард-фантазии во флеш-бэках. Браво!», — рассказывает режиссер нового сезона Сергей Нотариус.

Оператором-постановщиком проекта стал Александр Родин. Спродюсировали сериал Андрей Левин, Роман Новиков, Ольга Олимпиева, а генеральным продюсером выступил Вячеслав Дусмухаметов.
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обсуждение >>
№ 5
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:35
... Впервые вижу мужчину, который с таким "нетерпением жал" продолжения. читать далее>>
№ 4
nord   25.06.2025 - 15:10
1 продолжение,2 продолжение и снова продолжение. :) читать далее>>
№ 3
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   25.06.2025 - 08:24
Ну, наконец-то. Ждал. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   24.06.2025 - 21:42
Впервые слышу о сериале. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 19:42
Молодым мамочкам точно понравится второй сезон, оно и первый был под стать такой аудитории. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Алим БесчоковРоман ВасильевВячеслав ДусмухаметовСветлана КамынинаИван КупреенкоАндрей Левин (II)Роман НовиковКристофер НоланСергей НотариусИнгрид ОлеринскаяОльга ОлимпиеваАлександр Родин (IV)Максим СтояновЛолита ТаборкоАндрей Федорцов
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Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской фотографии
Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской фотографии
Начались съемки продолжения драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской фотографии
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