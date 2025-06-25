«Филателия» Натальи Назаровой стала победителем IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Гран-при IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» по итогам зрительского голосования получил российский фильм «Филателия». Эту же картину лучшей признало и экспертное жюри, уточняет пресс-служба смотра. Полный список победителей доступен на сайте фестиваля.
фото: кадр из фильма «Филателия»
«Филателия» рассказывает про живущую в Мурманске девушку Яну, которая работает на почте, собирает марки и ждем с моря отца. У Яны едва заметный ДЦП, но хромота и особенности дикции мешают ей найти друзей. Все меняется, когда однажды на почте появляется веселый моряк Петя, который начинает проявлять к девушке интернет. Фильм «Филателия» стал последней работой известной российской режиссера и сценариста Натальи Назаровой. Исполнительница роли Яны – Алина Ходжеванова – была награждена специальным призом жюри «За лучшую женскую роль».
Награду за лучшую режиссерскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых картин получил киргизский постановщик Дастан Жапар Рыскелди за ленту «Сделка на границе». Призом за сценарий отметили якутский дебют Инги Шепелевой «Белый пароход», а лучшим оператором был назван Никита Аниськин, работавший над неигровой картиной «Против ветра» режиссера Татьяны Соболевой.
Специальный приз Губернатора Чукотского автономного округа достался байопику о паралимпийской чемпионке «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева. Эта же лента получила от жюри диплом «За гуманизм и сохранение семейных ценностей». Организационный комитет фестиваля «Золотой ворон» своим специальным призом отметил китайский неигровой фильм «Потопление лайнер Lisbon Maru». Он же стал обладателем диплома жюри «За открытие неизвестных страниц истории». Еще один диплом – «За попытку раскрыть тайну человеческого духа» – члены жюри вручили иранской картине «Выжженный» Мансура Восуги.
В жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов в этом году входили актриса театра и кино Агния Кузнецова, продюсер Юрий Обухов, продюсер, член совета Китайской ассоциации аниматоров Янь Бин, директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун. Председателем жюри выступил режиссер, сценарист и продюсер Сергей Мокрицкий.
фото: пресс-служба смотра
В конкурсе короткометражных фильмов было представлено 12 игровых и 11 неигровых картин. Эту программу оценивали режиссер, сценарист и продюсер Эрнест Абдыжапаров из Кыргызстана, продюсер и сценарист Ольга Синельщикова, директор АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» Ирина Аплетина, продюсер Александр Гундоров, актер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев.
Лучшим коротким метром, по мнению зрителей, стал российский неигровой фильм «Нани – дети земли» Дмитрия Качурина. В анимационном блоке зрители проголосовали за мультфильм «О Боге, Черте, солнце и луне» Алексея Бухаровского. Жюри лучшими назвали бразильскую неигровую ленту «Воспоминания и любовные письма на продажу» и российскую игровую короткометражку «52 герца». Специальный приз жюри «За искреннее и живое высказывание о проблемах поколения» получила белорусская лента «Вверх тормашками» Екатерины Ксёнц.
Еще одна конкурсная программа, визитная карточка фестиваля, конкурс «Киновзлет» в этом году впервые объединила начинающих кинематографистов не только Чукотки, но и всего Дальнего Востока. Лучшим фильмом жюри назвали «Янжай» Оксаны Цепиловой из Республики Бурятия. Дипломом «За передачу поэзии старорусского быта» наградили фильм «Быт рукотворный» Анастасии Белошапкиной из Красноярского края, а «За сохранение семейных ценностей» – ленту «Вне времени», также снятый Анастасией Белошапкиной. Специальный приз генерального информационного партнера фестиваля «Выбор редакции Кино Mail» был вручен циклу анимационных фильмов, созданных в рамках кинолаборатории АМКФ «Золотой Ворон» совместно с киностудией «Союзмультфильм».
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