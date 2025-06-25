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Владимир Вдовиченков станет тестем Дениса Власенко в комедии «Вор в загоне»

25 июня
2025 год

Новости кино >>
25 июня 2025
Продюсерская компания Russian Code запустила в производство комедийный сериал «Вор в загоне» с Денисом Власенко, Елизаветой Кононовой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях, сообщает пресс-служба компании.

Владимир Вдовиченков станет тестем Дениса Власенко в комедии «Вор в загоне»
фото: Пресс-служба Russian Code

По сюжету чуткий московский психолог Антон (Власенко) приезжает в Усть-Байкальск познакомиться с семьей своей беременной девушки (Кононова) и быстро понимает: будущий тесть Михаил Петрович (Вдовиченков) – это не просто суровый предприниматель, а мужчина с тревожным расстройством. Антон решает помочь ему, но внезапно узнает: МихПет – один из главарей местной ОПГ, который так глубоко зашел в маскировку, что даже семья ни о чем не подозревает. Так что вместо романтической поездки – криминальные разборки и погружение в мир, где психологу становится опасно быть слишком добрым. Но парадокс в том, что именно психологическая тонкость становится тем инструментом, без которого мафиозный патриарх не справится – ни со своей тревожностью, ни с врагами, ни с собственной семьей.

В актерский состав комедии также вошли Сергей Романович, Ольга Медынич, Юлия Александрова, Владимир Гарцунов, Сергей Степин и другие. Режиссером выступает Артем Лемперт, оператором – Артем Емельянов. В сценарной группе проекта – авторы «Ольги» и «Исправления и наказания».

«Мне кажется, наша история – как никогда в точку! Мы живем в мире, который, мягко говоря, немного сошел с ума. И почти каждый из нас – в каком-то своем "не окей". Мы говорим о сильных людях, которые вдруг теряются, и о тех, кто раньше казался слишком "мягким", но становится ключом к спасению. Мы говорим об этом через иронию, свет и живую комедию. И еще – у нас невероятный актерский состав. Актеры настолько точно попадают в свои образы, что мы не просто делаем проект, а каждый день получаем кайф от того, как рождается эта история. Каждый съемочный день – это как групповая терапия, только с экшеном», – отмечает Артем Лемперт.
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№ 3
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:27
Всё те же лица для почти что одинаковых ролей, которые перекидываются с одного фильма (сериала) в другой. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   25.06.2025 - 19:50
... разве в одном названии проблема. очередные воры в законе, ОПГ, криминальщина. читать далее>>
№ 1
valerik61   25.06.2025 - 14:48
Никак не могут придумать нормальные названия для фильмов и сериалов! Х...ь всякую пишут! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Юля АлександроваВладимир ВдовиченковДенис ВласенкоВладимир ГарцуновАртем ЕмельяновЕлизавета КононоваАртём ЛемпертОльга МедыничСергей РомановичСергей Стёпин
фильмы
Вор в загонеИсправление и наказаниеОльга

фотографии >>
Владимир Вдовиченков станет тестем Дениса Власенко в комедии «Вор в загоне» фотографии
Владимир Вдовиченков станет тестем Дениса Власенко в комедии «Вор в загоне» фотографии
Владимир Вдовиченков станет тестем Дениса Власенко в комедии «Вор в загоне» фотографии
Владимир Вдовиченков станет тестем Дениса Власенко в комедии «Вор в загоне» фотографии
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