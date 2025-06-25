Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья»

Компания «Наше кино продакшн» представила на питчинге в Министерстве культуры РФ проект фильма «Лукоморье
», главные роли в котором сыграют Леон Кемстач
и Ника Жукова
.
Фильм расскажет про Ваню и Машу, которые, отвлекшись от экскурсии, отстают от класса и через некоторое время понимают, что заблудились, и неожиданно оказываются в Лукоморье, где живут сказочные персонажи.
Роль Бабы-Яги сыграет Елена Валюшкина
, Кощея – Павел Прилучный
, а Русалку – Олеся Иванченко
. Также для презентации на питчинге была снята тизер-сцена с Пушкиным, роль которого исполняет Артем Кошман. Режиссером фильма выступит Александр Бабаев.
«Главная идея фильма в том, что Александр Сергеевич не только написал всем известные строки, но и создал целый мир со своими законами, со своими секретами, со своим волшебством. И именно в этот мир во время школьной экскурсии попадают наши главные герои Маша и Ваня. И через глаза подростков мы увидим, о чём писал Александр Сергеевич в «Лукоморье», мы познакомимся с героями, о которых он писал, встретим Ученого Кота, Русалку, Бабу-Ягу и узнаем о том, что великий поэт в своем мире спрятал секретные строки стихотворения, которые и предстоит найти нашим героям. И только найдя секретные строки, наши герои смогут победить Кощея и тем самым исполнить пророчество Александра Сергеевича Пушкина, и тогда лукоморское волшебство перетечет в наш мир
», – рассказал Бабаев.
Бюджет фильма составляет 200 млн рублей, у Министерства культуры РФ запрашивается половина этой суммы. Съемки картины должны начаться уже в августе этого года, а прокат запланирован на зиму 2026-го.
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