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Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья»

25 июня
2025 год

Новости кино >>
25 июня 2025
Компания «Наше кино продакшн» представила на питчинге в Министерстве культуры РФ проект фильма «Лукоморье», главные роли в котором сыграют Леон Кемстач и Ника Жукова.

Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья»

Фильм расскажет про Ваню и Машу, которые, отвлекшись от экскурсии, отстают от класса и через некоторое время понимают, что заблудились, и неожиданно оказываются в Лукоморье, где живут сказочные персонажи.

Роль Бабы-Яги сыграет Елена Валюшкина, Кощея – Павел Прилучный, а Русалку – Олеся Иванченко. Также для презентации на питчинге была снята тизер-сцена с Пушкиным, роль которого исполняет Артем Кошман. Режиссером фильма выступит Александр Бабаев.

Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья»

«Главная идея фильма в том, что Александр Сергеевич не только написал всем известные строки, но и создал целый мир со своими законами, со своими секретами, со своим волшебством. И именно в этот мир во время школьной экскурсии попадают наши главные герои Маша и Ваня. И через глаза подростков мы увидим, о чём писал Александр Сергеевич в «Лукоморье», мы познакомимся с героями, о которых он писал, встретим Ученого Кота, Русалку, Бабу-Ягу и узнаем о том, что великий поэт в своем мире спрятал секретные строки стихотворения, которые и предстоит найти нашим героям. И только найдя секретные строки, наши герои смогут победить Кощея и тем самым исполнить пророчество Александра Сергеевича Пушкина, и тогда лукоморское волшебство перетечет в наш мир», – рассказал Бабаев.

Бюджет фильма составляет 200 млн рублей, у Министерства культуры РФ запрашивается половина этой суммы. Съемки картины должны начаться уже в августе этого года, а прокат запланирован на зиму 2026-го.
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обсуждение >>
№ 5
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   25.06.2025 - 21:08
... Вспомним Табакова в роли Кащея: — Что, думали, худой да бледный? Зачем, почему? Я в подвалах не сижу, на цепях не вишу — вот и поправился за триста лет! читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:34
Ну подбор актёров, конечно, так себе. Папочка Жуковой постарался пропихнуть дочь в "сказку" обратно, Кемстач тоже больше как распиаренный актёр, а таланта не очень. Одна Валюшкина в роли Бабы... читать далее>>
№ 3
valerik61   25.06.2025 - 14:50
Кощей вроде тощий, ребра должны торчать!)) читать далее>>
№ 1
Светлана Платкова   25.06.2025 - 12:44
Тот случай, когда Баба-Яга красивее ГГ, судя по фото.)) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья» фотографии
Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья» фотографии
Павел Прилучный станет Кощеем из «Лукоморья» фотографии
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