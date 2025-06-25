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На форуме «Новый вектор» обсудят прокат регионального документального кино

25 июня
2025 год

Новости кино >>
25 июня 2025
Форум «Новый вектор» пройдет 26-27 июня в подмосковной Истре, на площадке государственного музея-заповедника «Новый Иерусалим». Ключевой темой форума, организованного Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), станет проблема федерального проката регионального документального кино, его популяризации в обществе, сообщает пресс-служба форума.

На форуме «Новый вектор» обсудят прокат регионального документального кино
фото: Пресс-служба форума "Новый вектор"

«Несмотря на увеличивающуюся поддержку производства документальных фильмов, в отрасли по-прежнему отсутствует системный подход к прокату и дистрибуции неигрового кино, не выстроены эффективные каналы продвижения, не сформирован устойчивый зрительский интерес, отсутствует единая маркетинговая стратегия. Форум соберет представителей органов власти, кинотеатров, платформ, дистрибьюторов, телекомпаний, киностудий и сообщество кинематографистов, чтобы вскрыть системный разрыв и найти устойчивые механизмы продвижения и показа документального кино. Итогом форума станет проект предложений по формированию устойчивой системы проката и продвижения документального кино в России», – подчеркнул Дмитрий Якунин, генеральный продюсер форума «Новый вектор», член Совета ФПРК.

В числе участников: Дмитрий Давиденко – директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России; Лариса Солоницына – киновед, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, председатель Совета ФПРК; Михаил Калинин – оргсекретарь Союза кинематографистов РФ; Зураб Агирбов – министр культуры Карачаево-Черкесской Республики; режиссеры-документалисты Элла Тухарели, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко, Дарья Хренова, Владимир Марин, Дарья Разумникова, Юлия Киселева и др.; Алексей Рязанцев – глава «Каро Премьер»; Виктор Шадрин – глава Свердловской киностудии; Мари Рено – шеф-редактор Службы документальных фильмов телеканала «Россия»; Ирина Шаталова – основатель Международного кинофестиваля «Докер», кинооператор; продюсер Ольга Филонова; киновед и педагог Всеволод Коршунов и др. Всего в мероприятиях форума «Новый вектор» примет участие более 120 представителей индустрии из более чем 20 регионов страны.

В первый день работы форума эксперты киноотрасли обсудят миссию, которую несет документальное кино, и соответственно – целесообразность его продвижения и доведения до широкой аудитории. Эти вопросы будут подробно рассмотрены в рамках дискуссий на темы «Неокупаемый прокат: зачем документальные фильмы показывают в кинотеатрах?», «Открытый разговор: зачем снимать документальное кино?», а также на пленарном заседании на тему «Будущее российского документального кино: как найти новый вектор проката?». Представители ФПРК расскажут о своем опыте продвижения и проката документального кино, снятого в регионах России: в ходе дискуссионной сессии «Поддержано ФПРК: что дальше?».

Второй день форума будет посвящен маркетингу документального кино. В ходе сессий на темы «Фестивали как альтернатива проката документального кино», «Партизанский маркетинг: как продвигать кино, когда нет денег?», «Документальное кино vs онлайн-платформы и сетка вещания: кто даст фильму шанс “выстрелить”?» участники ответят на насущные вопросы кинопроизводителей и поделятся тонкостями работы с платформами, дистрибьюторами и кинопрокатчиками.

В этот же день состоится Питчинг проектов документального кино в стадии завершения или завершенные проекты (для поиска дистрибьюторов и онлайн-платформ) с участием ведущих представителей отечественной киноиндустрии. Отметим, что всего на всего для участия в питчинге было прислано 35 проектов из 17 регионов России. В шорт-лист вошли девять проектов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени.

Работы конкурсантов будут оценивать Алексей Рязанцев, Сусанна Альперина, Андрей Апостолов, Ольга Филонова и др. Наиболее яркие кинопроекты могут получить поддержку онлайн-платформ, продюсерских центров, киностудий.
Также участникам форума будут представлены трейлеры 60 новых документальных фильмов, снятых в различных регионах России при поддержке ФПРК (в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее»).

Параллельно с деловой программой в кинозале «Нового Иерусалима» пройдут открытые кинопоказы документальных короткометражных фильмов ФПРК, подчеркивающих культурное и этническое многообразие нашей страны. Жители и гости Истры увидят фильмы о жителях Кавказа, Арктики, Сибири, Урала, Русского Севера, Дальнего Востока и т.д. Героев фильмов объединяет сила характера, любовь к своему краю и наличие мечты, которая помогает им двигаться вперед. Съёмки природных красот подчеркивают уникальность каждого региона, символизируют силу, богатство и величие России.
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№ 2
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:29
Ну прям теперь точно поприбавится документальное кино в телике и на платформах. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.06.2025 - 20:00
Совершенно не знакомые участники мероприятия. Наверное министра культуры Карачаево-Черкесской Республики мало кто слышал. Что не удивительно. Но есть режиссеры -документалисты неизвестные, я документальное... читать далее>>
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Неигровое/Документальное кино
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