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«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора»

25 июня
2025 год

Новости кино >>
25 июня 2025
В сети появился официальный трейлер комедийного сериала «Хутор» с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко. Проект начнет выходить 10 июля в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER.



По сюжету самопровозглашенный финансовый гуру Артем (Сергей Романович) сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать все с чистого листа. Но вместо этого Артема находит полиция и отправляет на Хутор — в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». Хутором заправляет суровый Батя (Гоша Куценко) — бывший бизнесмен, ныне духовный лидер и наставник. Здесь нет ни интернета, ни телефонов, ни единого намека на цивилизацию. Зато есть колхозные порядки, трудотерапия, кнут, пряник и очень личная причина, по которой заправляющий Батя так всерьез берется за перевоспитание Артема. Постепенно между ними завязываются непростые отношения, а за веселой внешней оболочкой начинают раскрываться драма.

Режиссером проекта выступил Илья Силаев, известный по работе над такими проектами, как «ИП Пирогова» и «Сестры».

«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора»
фото: PREMIER / START / ТНТ

«Эта история актуальна, потому что она о вечных ценностях, несмотря на какие-то современные аллюзии, на инфоцыганство, мошенничество, уходы в лес — все то, что сейчас как бы в трендах. Эта история не столько об одиночестве человека, сколько о поиске родных людей. Наш главный герой — сирота, он никогда не знал поддержки, не знал такой настоящей семейной любви, всегда заботился о себе самостоятельно. Через приключения, через все эти невероятные события он попадает в семью. А как мы все знаем, семья это довольно сложная система. Да, Хутор — это люди со своими желаниями, представлениями о том, как надо и как не надо, и тем не менее, наш главный герой обретает семью. И, наконец, перестает быть одиночкой. И, да, добрые комедии всегда актуальны», — говорит постановщик.

В проекте также снялись Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Арина Постникова, Анастасия Имамова и другие.
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№ 1
Киноман1985   25.06.2025 - 19:48
Рабство 21 века и секта в оном лице. Зато свежак не придраться к оригинальности. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора» фотографии
«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора» фотографии
«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора» фотографии
«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора» фотографии
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