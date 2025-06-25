«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники»

В сети появился тизер сериала «Циники», в котором сыграли Аскар Ильясов и Светлана Иванова. Проект сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». Креативным продюсером драмеди производства кинокомпании «Общественное Мнение» для онлайн-кинотеатра Okko выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей, уточняет пресс-служба платформы.
Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста — карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на ее личную жизнь.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок — проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и все переворачивается с ног на голову, когда наши герои — циники до мозга костей — вдруг начинают испытывать настоящие чувства.
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