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«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники»

25 июня
2025 год

Новости кино >>
25 июня 2025
В сети появился тизер сериала «Циники», в котором сыграли Аскар Ильясов и Светлана Иванова. Проект сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». Креативным продюсером драмеди производства кинокомпании «Общественное Мнение» для онлайн-кинотеатра Okko выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей, уточняет пресс-служба платформы.



В качестве режиссера новый проект возглавила Ира Бас, а оператором сериала стал Александр Гринаш.

Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста — карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на ее личную жизнь.

«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок — проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и все переворачивается с ног на голову, когда наши герои — циники до мозга костей — вдруг начинают испытывать настоящие чувства.

Роли в новом 10-серийном проекте также исполнили Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.
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№ 2
Sveta_21Ermolova   25.06.2025 - 20:07
История вроде свежая. Ожидаем романтическую комедию на 10 серий. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.06.2025 - 19:47
Ради одного человека смотреть не буду. Насчитал семь человек, что не вставляют. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ирина БасДенис ВласенкоАлександр ГринашЛев ЗулькарнаевСветлана ИвановаАскар ИльясовВиктория ИсаковаКирилл КяроДиана МилютинаНино НинидзеЕвгений СтычкинЮлия ТопольницкаяВячеслав Чепурченко
фильмы
НежностьЦиники

фотографии >>
«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники» фотографии
«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники» фотографии
«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники» фотографии
«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники» фотографии
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