Экшн-комедия «Ранма ½
», ремейк культовой франшизы
1990-х, возвращается со вторым сезоном. Премьера состоится в октябре на японском телевидении и эксклюзивно на Netflix. В первом трейлере звучит зловещая фраза: «Аканэ Тэндо, ты станешь приманкой для Ранмы
».
Во время опасной тренировки в горах Китая мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ
с 16-летним сыном
случайно падают в таинственные источники Дзюсэнкё. Согласно древней легенде, каждый, кто угодит в проклятые воды, принимает облик существа, некогда утонувшего на этом месте. Так Гэнма превращается в панду, а Ранма — в рыжеволосую девушку
. Горячая вода позволяет временно вернуть прежнюю форму, но достаточно одного ледяного обливания — и трансформация повторяется. Вернувшись в Японию, юноша узнает, что по воле отца помолвлен с одной из дочерей Соуна Тэндо
— старого друга семьи и владельца додзё. В невесты ему назначают младшую — вспыльчивую и упрямую Аканэ
. Молодые с трудом находят общий язык, но вынуждены жить под одной крышей, а магическая напасть только осложняет и без того непростые отношения.
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Постановкой, как и в первом сезоне, займется Коносукэ Уда
(«Ван-Пис
», «Дело ведет юный детектив Киндаити
»), а производством — студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
»). Зато актерский состав
пополнился пятью новыми сэйю:
Мусс — Тосихико Сэки
(Мудзан Кибуцудзи
из «Истребителя демонов
»).
Укё Куонджи — Каори Надзука
(Ута
из фильма «Ван-Пис: Красный
»).
Хаппосай — Кадзухико Иноуэ
(Тансу Флок
из «Подземелья вкусностей
»).
Колонн — Ако Маяма
(Кабигон из «Покемон: Горизонты
»).
Хикару Госункуги — Акира Исида
(Кирисима Мияма
из «Незнакомцев в другой жизни
»).
«Ранма ½» — один из самых известных проектов Румико Такахаси
наряду с «Несносными пришельцами
», «Доходным домом Иккоку
» и «Инуясей
». Манга публиковалась в журнале Weekly Shonen Sunday
с 1987 по 1996 год и до сих пор считается эталоном романтической комедии с боевыми элементами. Такахаси входит в число наиболее титулованных и влиятельных фигур японской поп-культуры: в 2018 году мангаку включили в Зал славы премии Уилла Айснера, в 2019-м удостоили Гран-при фестиваля в Ангулеме, а в 2023-м наградили
французским Орденом искусств и литературы (степень кавалера). К августу прошлого года совокупный тираж её произведений по всему миру превысил 230 миллионов экземпляров.
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