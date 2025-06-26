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Приманка для бойца: трейлер аниме «Ранма ½» — второй сезон уже осенью

26 июня
2025 год

Новости кино >>
26 июня 2025
Экшн-комедия «Ранма ½», ремейк культовой франшизы 1990-х, возвращается со вторым сезоном. Премьера состоится в октябре на японском телевидении и эксклюзивно на Netflix. В первом трейлере звучит зловещая фраза: «Аканэ Тэндо, ты станешь приманкой для Ранмы».


Во время опасной тренировки в горах Китая мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ с 16-летним сыном случайно падают в таинственные источники Дзюсэнкё. Согласно древней легенде, каждый, кто угодит в проклятые воды, принимает облик существа, некогда утонувшего на этом месте. Так Гэнма превращается в панду, а Ранма — в рыжеволосую девушку. Горячая вода позволяет временно вернуть прежнюю форму, но достаточно одного ледяного обливания — и трансформация повторяется. Вернувшись в Японию, юноша узнает, что по воле отца помолвлен с одной из дочерей Соуна Тэндо — старого друга семьи и владельца додзё. В невесты ему назначают младшую — вспыльчивую и упрямую Аканэ. Молодые с трудом находят общий язык, но вынуждены жить под одной крышей, а магическая напасть только осложняет и без того непростые отношения.

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Постановкой, как и в первом сезоне, займется Коносукэ УдаВан-Пис», «Дело ведет юный детектив Киндаити»), а производством — студия MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила»). Зато актерский состав пополнился пятью новыми сэйю:

Мусс — Тосихико Сэки (Мудзан Кибуцудзи из «Истребителя демонов»).
Укё Куонджи — Каори Надзука (Ута из фильма «Ван-Пис: Красный»).
Хаппосай — Кадзухико Иноуэ (Тансу Флок из «Подземелья вкусностей»).
Колонн — Ако Маяма (Кабигон из «Покемон: Горизонты»).
Хикару Госункуги — Акира Исида (Кирисима Мияма из «Незнакомцев в другой жизни»).

Приманка для бойца: трейлер аниме «Ранма ½» — второй сезон уже осенью

«Ранма ½» — один из самых известных проектов Румико Такахаси наряду с «Несносными пришельцами», «Доходным домом Иккоку» и «Инуясей». Манга публиковалась в журнале Weekly Shonen Sunday с 1987 по 1996 год и до сих пор считается эталоном романтической комедии с боевыми элементами. Такахаси входит в число наиболее титулованных и влиятельных фигур японской поп-культуры: в 2018 году мангаку включили в Зал славы премии Уилла Айснера, в 2019-м удостоили Гран-при фестиваля в Ангулеме, а в 2023-м наградили французским Орденом искусств и литературы (степень кавалера). К августу прошлого года совокупный тираж её произведений по всему миру превысил 230 миллионов экземпляров.

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№ 2
Тульский парень   27.06.2025 - 18:11
Какое удивительное место смерти людей и животных. А всего лишь площадка для тренировак боевым искусствам. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   27.06.2025 - 13:16
Вот это напасть так напасть – в ненужный момент перевоплощаться то в панду, то в рыжеволосую девушку. Не хотела б я такой магии. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Приманка для бойца: трейлер аниме «Ранма ½» — второй сезон уже осенью фотографии
Приманка для бойца: трейлер аниме «Ранма ½» — второй сезон уже осенью фотографии
Приманка для бойца: трейлер аниме «Ранма ½» — второй сезон уже осенью фотографии
Приманка для бойца: трейлер аниме «Ранма ½» — второй сезон уже осенью фотографии
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