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Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля

26 июня
2025 год

Новости кино >>
26 июня 2025
Сериал «Библиотекари: Следующая глава» эксклюзивно с 1 июля стартует на стриминге кино viju, который покажет новинку первым после мировой премьеры. Продолжение культовой кинофраншизы возвращается с новыми героями и опасными приключениями, но с тем же юмором, легкой безалаберностью и попытками сохранить мир и рассудок, добавляет пресс-служба платформы.

Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля
фото: viju

Сериал подойдет тем, кто вырос на «Индиане Джонсе», «Мумии» и «Доспехах Бога». Главным героем «Библиотекарей» стал непутевый хранитель артефактов Викрам Чемберлен. В своей эпохе он попал в мистическую переделку и переместился на 200 лет вперед в наши дни. Теперь главная цель путешественника во времени – вернуться домой. Вот только его замок за два столетия превратился в музей, а случайно освободившаяся магия стала распространяться по всему континенту. Библиотекарю придется расхлебывать последствия с новыми «коллегами», чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба и найти дорогу в свою эпоху.

Роль Чемберлена сыграл обаятельный Каллум Макгоун. Он умело балансирует между благородным джентльменом и ходячей проблемой. Его партнером на съемочной площадке стал Кристиан Кейн, и также в кадре появятся Джессика Грин и Оливия Моррис, сумевшие добавить в сериал немного легкой драмы и азарта.



Исполнительным продюсером и автором сценария стал Дин Девлин, который и запускал эту франшизу. Режиссерское кресло разделили Сури Кришнамма, Милан Тодорович, Милена Груич и Орси Надьпал.

Первый сезон состоит из 12 серий. 1 июля на стриминге сразу появятся первые семь эпизодов. Новые серии будут выходить раз в неделю – на следующий день после премьеры в США.
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Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля фотографии
Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля фотографии
Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля фотографии
Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля фотографии
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