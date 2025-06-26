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Олеся Иванченко станет «Няней Оксаной» для детей Виктора Хориняка

26 июня
2025 год

Новости кино >>
26 июня 2025
Ведущая «Натальной карты» дебютирует в кино: Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале производства Norm Production «Няня Оксана» для телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра PREMIER.

Олеся Иванченко станет «Няней Оксаной» для детей Виктора Хориняка
фото: пресс-служба проекта

По сюжету главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.

«Большую помощь мне оказали партнеры по площадке, которые всегда меня поддерживали и направляли. Виктор Хориняк помогал мне и актерскими, и психологическими советами. Как и дети-актеры – они лучшие! Я очень люблю детей», — рассказывает Олеся Иванченко.

Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. По признанию девушки, это не единственное, что роднит ее с героиней. «Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы», — добавляет артистка.

Режиссером проекта выступает Евгения Абдель Фаттах. В сериале также играют Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова и другие.

Премьера состоится на «Пятнице!» в сентябре, а все серии выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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№ 1
Крэг Хэк (Минск)   26.06.2025 - 18:51
Ремейк? Иванченко отчлично подходит, такая же веселая и позитивная, как и няня Вика. А персонажа Смолкина видимо сыграет Александр Мартынов IV - Валик из универа, а не тот Мартынов, который указан в статье.... читать далее>>
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