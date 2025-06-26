Олеся Иванченко станет «Няней Оксаной» для детей Виктора Хориняка

Ведущая «Натальной карты» дебютирует в кино: Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале производства Norm Production «Няня Оксана» для телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра PREMIER.
фото: пресс-служба проекта
По сюжету главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.
«Большую помощь мне оказали партнеры по площадке, которые всегда меня поддерживали и направляли. Виктор Хориняк помогал мне и актерскими, и психологическими советами. Как и дети-актеры – они лучшие! Я очень люблю детей», — рассказывает Олеся Иванченко.
Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. По признанию девушки, это не единственное, что роднит ее с героиней. «Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы», — добавляет артистка.
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