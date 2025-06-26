Дени Вильнев станет режиссером нового фильма про Бонда

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде с моим отцом, еще со времен "Доктора Ноу" с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда. Для меня он — священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно волнительно для меня и огромная честь», — отметил Вильнев.
Новый фильм о Бонде станет первым после того, как студия Amazon MGM получила полный творческий контроль над культовой франшизой. Когда стартуют съемки, неизвестно: на это лето у Вильнева в графике стоит работа над третьей частью «Дюны».
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