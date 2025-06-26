Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Освобождение»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма про Бонда

26 июня
2025 год

Новости кино >>
26 июня 2025
Постановщик «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев станет режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде, сообщает Variety со ссылкой на Amazon MGM Studios. Таня Лапуант станет исполнительным продюсером и, как было объявлено ранее, Эми Паскаль и Дэвид Хейман выступят в качестве продюсеров.

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма про Бонда
фото: Rolling Stone

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде с моим отцом, еще со времен "Доктора Ноу" с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда. Для меня он — священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно волнительно для меня и огромная честь», — отметил Вильнев.

Новый фильм о Бонде станет первым после того, как студия Amazon MGM получила полный творческий контроль над культовой франшизой. Когда стартуют съемки, неизвестно: на это лето у Вильнева в графике стоит работа над третьей частью «Дюны».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Вячеслав Щербин   26.06.2025 - 16:16
Никогда не был любителем Бондианы (к тому же абсолютно себя за 60 лет исчерпавшей). Но даже ей я не пожелаю попасть в руки этого криворукого шлакодела, всё обращающего в унылейшую серо-тусклую несмотрибельную... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Бегущий по лезвию 2049»: Назад в будущее
«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам
Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
Репликант-хамелеон: стиль Дени Вильнева
После «Дюны» Дени Вильнёв снимет экранизацию «Свидания с Рамой» Артура Кларка
«Не время умирать»: Деды воевали
«Дюна»: Это коммунальная пустыня
«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый
персоны
Дени ВильнёвШон КоннериЭми ПаскальДэвид Хейман (II)
фильмы
Бегущий по лезвию 2049Доктор НоуДюна

анонс

Деконструкция «Освобождение»

Скорбим

Юрий Мастюгин
26 июня ушёл из жизни режиссёр Юрий Мастюгин.
Валерий Рыбарев
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Рыбарев.
Леонид Гушанский
25 июня ушёл из жизни актёр Леонид Гушанский.
Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.

День рождения >>

Нодар Джанелидзе
Карина Каграманян
Владимир Краснопольский (II)
Юлия Марченко
Владимир Разумовский
Анна Синякина
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Алина Цибизова
Дани Бун
Флоранс Луаре
Крис О'Доннелл
Ник Офферман
Элинор Паркер
Брендон Скленар
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Чингис-Хан
исторический комикс
Россия, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?