Читальный зал и «Миры Тарковского»: фестиваль «Зеркало» представил внеконкурсные программы

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» представил внеконкурсные программы. Смотр откроется 27 июня в Юрьевце и продлится до 1 июля. Показы пройдут в Иванове и в 7 городах Ивановской области. Вход на все кинопоказы бесплатный, по регистрации на сайте и по билетам, которые можно получить в кинотеатре Лодзь.
фото: социальные сети смотра
Основными площадками фестиваля станут кинотеатр «Лодзь», Музейно-выставочный центр, а также арт-пространство ж/д вокзала, где вновь откроется читальный зал для всех желающих. Совместно с издательством БОМБОРА фестиваль подготовил пространство, где можно полистать и почитать книги о кино, театре, режиссуре и искусстве в целом. Для гостей читального зала представлена также выставка костюмных иллюстраций к фильмам Андрея Тарковского, подготовленная студентами и преподавателями кафедры конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета. Эта уникальная выставка представляет тщательно воссозданные костюмы-реплики из ключевых фильмов Андрея Тарковского — «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Жертвоприношение». Читальный зал открыт для посещения с 28 июня по 1 июля.
Обширная внеконкурсная программа будет состоять из тематических подборок и ретроспектив. Зрителей ждет спецпрограмма «Тарковский сегодня», тематические ретроспективы «Музыка и кино», «Архитектура и кино», а также программа, посвященная 165-летию Чехова, где будут показаны экранизации произведений Антона Павловича, ставшие классикой. Кроме того, в рамках кинопрограммы пройдет несколько спецпоказов.
Одним из ключевых событий просветительской программы фестиваля станет творческая встреча с Григорием Верховским в рамках презентации книги «"Сталкер" Андрея Тарковского в фотографиях Григория Верховского». Григорий Верховский — выдающийся фотограф и кинооператор, работавший на съемках «Сталкера» в 1978 году. Его имя — в титрах более 30 фильмов, снятых такими мастерами, как Эльдар Рязанов, Михаил Калик, Леонид Быков. После презентации будет показан фильм «По мотивам пути Сталкера» Лилии Классен — документальная история создания культовой картины Тарковского.
фото: социальные сети смотра
Также в рамках творческого вечера, подготовленного вместе с Издательством БОМБОРА, 28 июня состоится презентация книги «История отечественного кино» с участием шеф-редактора медиа «Кинопоиска» Филиппа Миронова и арт-директора медиа «Кинопоиска» Евгения Николаева. Книга «выросла» из видеоэссе о различных периодах истории кинематографа и состоит из семи глав, каждая из которых исследует важнейшие фильмы, авторов и темы семи исторических киноэпох.
Также 28 июня пройдет финал четвертого Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского», организованного РОСИЗО. Конкурс посвящен поиску преемственности, отсылкам и влиянию Андрея Тарковского в контексте культурной и исторической эпохи, приглашает к исследованию и переосмыслению наследия Мастера. Кроме того, в рамках фестиваля откроется выставка РОСИЗО «Видение небытия», название которой вдохновлено киноведческой статьей Галины Зеленской о фильме Тарковского «Иваново детство». Основу экспозиции составляют произведения изобразительного искусства из собрания РОСИЗО, а также фотоматериалы киноконцерна «Мосфильм», запечатлевшие наиболее выразительные кадры киноленты «Иваново детство».
Еще одна важная площадка фестиваля в этом году — Палех. В палехской галерее «Объект. Объект» будет представлен мультимедийный проект Анны Кузнецовой и группы WHITEMOUSE «Собака Тарковского». «Собака Тарковского» обращает время вспять, когда в 1985 году автор проекта встретилась с разлученной с хозяином овчаркой Дакусом в доме режиссера на улице Пырьева. За годы Дакус не стерся из памяти, а напротив, постепенно прибавлял сам себе резкости, пока в канун 90-летия Андрея Тарковского не потребовал внешнего воплощения. Дакус как образ ушел от частного к вселенскому — от случая трагедии персональной превратился в образ всеобщей ностальгии по прошлому, от атрибута дома и родной земли расширился до земли как универсального поля, которым завершался первый итальянский проект Тарковского и Гуэрры — «Время путешествия». Проект посвящается светлой памяти Марины Арсеньевны Тарковской.
Кроме того, в рамках внеконкурсной секции пройдут показы студенческих работ Школы дизайна НИУ ВШЭ. Анимационная программа «Секретики» включает фильмы, созданные молодыми режиссерами и аниматорами Школы дизайна НИУ ВШЭ в сезоне 2024–2025 годов. Программа фильмов мастерской Ивана И. Твердовского «Родное сердце» отражает попытки студентов анализировать реальность через призму экранных искусств. В разных жанрах и в поисках оригинальной формы молодые авторы исследуют тему человеческой привязанности.
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