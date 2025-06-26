Виктория Исакова станет главарем группировки в продолжении «Детей перемен»

Бывший водитель троллейбуса Флора, теперь Флора Борисовна, — авторитетный главарь группировки. Под ее контролем процветает успешный бизнес, приносящий большие деньги.
«Когда ты, как артист, идешь в продолжение успешного сериала, всегда есть страх оказаться не в том, в чем хотелось бы. Но в случае с этой работой было скорее любопытство, как сложится дальнейшая судьба моей героини. И, надо сказать, я удивлена. Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт, но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается», — поделилась Виктория Исакова.
С прошлой жизнью Флору связывают только дети и бывшие мужья. Руслан оканчивает школу и ухаживает за больным отцом. Юра возвращается в родной город, и, похоже, только он один хочет снова воссоединить семью. Но это кажется невозможным: Петр живет единственным желанием отомстить матери, вернув себе все, что она забрала. В семейной саге Флоры начинается новая глава. «Она — центр силы, сюжета и всей большой семьи», — делится исполнитель роли Юры Макар Хлебников.
фото: онлайн-кинотеатры START и Wink.ru
«Второй сезон будет более жестоким, безумным и экспрессивным. Для нас съемки — это мистический процесс, связанный с очень тонкими материями и энергией всех участников, от осветителей до актеров. Новые персонажи, безусловно, привнесут и в сюжет, и на площадку нечто совершенно иное, но пока их появление хочется сохранить в тайне», — добавляют режиссеры и сценаристы сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Слава Копейкин признается, что после окончания первого сезона много думал о том, что ждет его героя дальше. «Историю Петра я представлял самым разным образом. Но — вообще не так, как придумали авторы. Все оказалось жестче и интересней. Я все-таки очень болею за Петра. Хотя, кажется, было бы за кого болеть. Но лично для меня эта история все равно про желание быть любимым и любить. Просто в жизни, к сожалению, люди часто не умеют сказать об этом даже себе», — говорит актер.
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