Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию. Об этом объявили на ежегодном книжном фестивале «Джейн-фест», прошедшем в Москве. За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START, «Свердловская киностудия», при поддержке Фонда кино. Выпуск фильма запланирован на 2026 год, а дистрибьютором выступит «Атмосфера кино». В режиссерском кресле — Михаил Вайнберг.
фото: «Атмосфера кино»
«Твое сердце будет разбито» — трогательная и чувственная история о первой любви и о трудностях, с которыми сталкиваются подростки на пути к взрослению. Одиночество, семейные конфликты, непонимание окружающих, буллинг — эти темы так или иначе затрагивают каждого.
«Для меня большая честь работать над экранизацией книги, которая так глубоко отзывается в сердцах миллионов читателей. Это история не только о первой любви, но и о том, как подростки справляются с буллингом, одиночеством и поиском себя в непростом мире взрослых. Я хочу, чтобы и на экране она осталась такой же честной, нежной и важной — как первая любовь, которая навсегда», — говорит Михаил Вайнберг.
Анна Джейн стала самым издаваемым автором 2024 года, а дилогия «Твое сердце будет разбито» заняла второе место в топе по продажам художественной литературы на маркетплейсах. У истории более 6,5 миллионов прочтений, а общее число прочтений книг автора превышает 30 миллионов.
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