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Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию

27 июня
2025 год

Новости кино >>
27 июня 2025
Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию. Об этом объявили на ежегодном книжном фестивале «Джейн-фест», прошедшем в Москве. За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START, «Свердловская киностудия», при поддержке Фонда кино. Выпуск фильма запланирован на 2026 год, а дистрибьютором выступит «Атмосфера кино». В режиссерском кресле — Михаил Вайнберг.

Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию
фото: «Атмосфера кино»

«Твое сердце будет разбито» — трогательная и чувственная история о первой любви и о трудностях, с которыми сталкиваются подростки на пути к взрослению. Одиночество, семейные конфликты, непонимание окружающих, буллинг — эти темы так или иначе затрагивают каждого.

«Для меня большая честь работать над экранизацией книги, которая так глубоко отзывается в сердцах миллионов читателей. Это история не только о первой любви, но и о том, как подростки справляются с буллингом, одиночеством и поиском себя в непростом мире взрослых. Я хочу, чтобы и на экране она осталась такой же честной, нежной и важной — как первая любовь, которая навсегда», — говорит Михаил Вайнберг.

Анна Джейн стала самым издаваемым автором 2024 года, а дилогия «Твое сердце будет разбито» заняла второе место в топе по продажам художественной литературы на маркетплейсах. У истории более 6,5 миллионов прочтений, а общее число прочтений книг автора превышает 30 миллионов.

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обсуждение >>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.06.2025 - 15:30
... Хотя бы просто добраться до маркетплейсов и узнать, а кто же первое все-таки занял и не лучше ли будет к тому приобщиться? Ну или да, хотя бы аннотацию к ее дилогии глянуть (желательно чужими и всенепременно... читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   28.06.2025 - 01:06
Ну вот не надо... Пусть хотя бы современные романы остаются романами. Киношники и сериальщики лишь испортят, имхо. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   27.06.2025 - 18:44
6,5 миллионов прочтений, а я даже не слышала о книге. Надо хоть добраться до прочтения. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   27.06.2025 - 18:01
В память о молодой писательнице!( читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
Михаил Вайнберг

фотографии >>
Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию фотографии
Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию фотографии
Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию фотографии
Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию фотографии
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