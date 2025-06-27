Сергей Гилев и Дмитрий Чеботарев станут «Братьями»

Дмитрий Чеботарев
, Антон Артемьев
, Сергей Гилев
и Александр Марин
сыграют в социальной драме «Братья
», которая станет полнометражным режиссерским дебютом главы Гильдии кастинг-директоров Маргариты Ленских
. Проект представили в рамках очной защиты полнометражных дебютных игровых фильмов в Минкультуры.
фото: Минкультуры
Действие фильма разворачивается в Рыбинске. По сюжету отец собирает троих сыновей от разных браков с максимально разными характерами и судьбами, чтобы помочь младшему.
Каст уже утврежден. Александр Марин также выступил автором сценария. Художественным руководителем значится Алексей Сидоров
, а продюсером – Георгий Шабанов
. Съемки запланированы на осень 2025 года.
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