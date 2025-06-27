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Сергей Гилев и Дмитрий Чеботарев станут «Братьями»

27 июня
2025 год

Новости кино >>
27 июня 2025
Дмитрий Чеботарев, Антон Артемьев, Сергей Гилев и Александр Марин сыграют в социальной драме «Братья», которая станет полнометражным режиссерским дебютом главы Гильдии кастинг-директоров Маргариты Ленских. Проект представили в рамках очной защиты полнометражных дебютных игровых фильмов в Минкультуры.

Сергей Гилев и Дмитрий Чеботарев станут «Братьями»
фото: Минкультуры

Действие фильма разворачивается в Рыбинске. По сюжету отец собирает троих сыновей от разных браков с максимально разными характерами и судьбами, чтобы помочь младшему.

Каст уже утврежден. Александр Марин также выступил автором сценария. Художественным руководителем значится Алексей Сидоров, а продюсером – Георгий Шабанов. Съемки запланированы на осень 2025 года.
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№ 1
Мария_2191   27.06.2025 - 18:41
У нас только и собираются семьи, когда кому-то плохо, а так живут каждый сам по себе. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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