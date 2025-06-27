Владимир Сычев начнет новую жизнь под чужим именем в сериале «Госзащита»

Кинокомпания 1-2-3 Production приступила к съемкам нового сериала ТНТ «Госзащита». Проект расскажет историю бизнесмена, вынужденного начать новую жизнь под чужим именем. Главную роль исполнит Владимир Сычев, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: PR 1-2-3 Production
«Когда я впервые прочитал сценарий, Роман сразу показался мне удивительно живым персонажем. Да, он совершал ошибки, да, он далёк от идеала, но в этом-то и есть вся правда жизни. Самое ценное в этой роли — возможность показать, как под грузом обстоятельств даже самый черствый человек может начать меняться. И пусть Роман делает это неохотно — это делает его путь только честнее. Над сериалом работает потрясающая команда — талантливые актеры, режиссеры и сценаристы, которые вложили в проект душу. Мы будем стараться, чтобы зрители и посмеялись, и задумались о чем-то своем», — рассказывает Владимир Сычев.
По сюжету бизнесмен Роман Соколов (Владимир Сычев) и его партнер попадают в руки правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако Роман заранее заключил сделку со следствием: в результате его сообщника отправляют в СИЗО, а его самого вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) по программе защиты свидетелей перевозят в Благовещенск. Теперь они — «семья Хомяковых», а их безопасность обеспечивают майор Света (Зоя Бербер) и капитан Гриша (Денис Власенко). Роману предстоит играть роль примерного семьянина, жить в «липовой» полицейской семье и налаживать отношения с дочерью Алисой, которая совсем не рада переезду.
Герою предстоит не только скрывать свою истинную личность, но и учиться жить в совершенно новых, подчас абсурдных обстоятельствах, где каждый день — испытание на прочность.
«Для меня проект "Госзащита" — это не только возможность снять остроумную саркастическую комедию, но и иллюстрация известного тезиса: "история смешная — ситуация страшная". Ведь в нём поднимаются темы предательства, дружбы, несбыточных мечт, профессиональной деформации, детских травм и, конечно, любви. Наши герои постоянно конфликтуют: друг с другом и, главное, с самими собой, что создает идеальную почву для сюжетных «конфликтов», особенно внутри семьи. А где конфликт, там и юмор: через иронию, сарказм, слёзы и смех мы показываем зрителю, как совершенно разные люди с противоположными принципами учатся понимать друг друга и становятся настоящей семьей. Именно этого нам так часто не хватает в реальной жизни», — добавляет режиссер проекта Андрей Шавкеро.
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