Иван Янковский бросит вызов коллекторам в криминальной драме «Партак»

Иван Янковский может сыграть главную роль в криминальной драме «Партак». Проект представили в рамках очной защиты полнометражных дебютных игровых фильмов в Минкультуры.
фото: Минкультуры
Главный герой Артем выходит из тюрьмы и пытается вернуться к обычной жизни. Он влюбляется в тату-мастера, но у девушки большие проблемы — коллекторы охотятся за долгами ее умершего отца. Артем не хочет идти против своих принципов, но методы коллекторов становятся все жестче.
Режиссером выступает Алексей Постнов, а продюсерами – Наталия Клибанова и Тимур Белый. Съемки должны пройти в «русском Дейтройте» — Тольятти. Сообщается, что Янковский, которому очень понравился сценарий, готов сыграть главную роль. Компанию ему составит Диана Огай.
В проекте заинтересованы онлайн-кинотеатры Wink и START.
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