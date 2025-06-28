Главные новости аниме за неделю: гаремник в книге рекордов Гиннеса и русалка-людоед

Возвращение «Кулака Полярной Звезды
», словесный рекорд «Ста девушек
» и специальный эпизод «Госпожи Кагуи
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Ранмы ½
» или новой войне
«Токийских мстителей
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Ромком «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
» оказался в Книге рекордов Гиннесса за самый длинный монолог в аниме. В финале второго сезона протагонист Рэнтаро Айдзё
разражается спичем о любви к многочисленным подругам на 7453 японских символа.
🔘 «Госпожу Кагую
» ждет специальный эпизод «Лестница во взрослую жизнь
» (пока без деталей).
🔘 На YouTube-канале Aniplex показали
три минуты сериала «Этот глупый свин не понимает мечту Санта-Клауса
».
🔘 Тем временем у городского фэнтези «Чао
», награжденного
в Анси, появился музыкальный клип с нарезкой лучших сцен. Японская премьера — уже 15 августа.
🔘 Появился финальный трейлер
неожиданно мрачного фильма «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон
». В японский прокат история о ящерах и людях выходит через месяц.
🔘 «Кулак Полярной Звезды
» вернется в следующем году. Пока официальный X-аккаунт сбросил ключевой арт
, а подробности обещают на ближайшем Anime Expo
.
🔘 Выставка EGOIST EXHIBITION the Animation
по аниме «Блю Лок
» отправляется колесить по Японии. Гостей ждут аудиогид от сэйю, презентация Дзимпати Эго
, воссозданная раздевалка и другие инсталляции.
🔘 Геймдизайнер Хидэо Кодзима
славится любовью сканировать знаменитостей для дилогии Death Stranding
: от Леа Сейду
до Ма Дон Сока
. Однако появление появление Мамору Осии
в роли пиццайоло
всё равно удивляет!
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Как «Блю Лок» раскрывает прелесть футбола
Новый трейлер «Пойдем в караоке!», которое стартует 24 июля
До премьеры аниме «Пойдем в караоке!
» остается меньше месяца: экранизация остроумной манги Ямы Ваямы
выйдет в эфир уже 24 июля. Во втором проморолике — зарождение самой необычной дружбы сезона. Главную музыкальную тему HOWL
исполняет Аюму Имадзу
(Ayumu Imazu) — известный автор песен, композитор и хореограф. Трек написан с точки зрения главного героя и содержит отсылки к сюжетным поворотам
. За производство отвечает студия Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»).
Юный хорист Сатоми Ока переживает из-за ломки голоса накануне важного конкурса. Однако тревоги отходят на второй план, когда его внезапно похищает вакагасира местной группировки. Грозный с виду Кёдзи Нарида отчаянно нуждается в вокальной практике и требует, чтобы подросток научил его петь: впереди корпоративное караоке-состязание, и опозориться перед боссом он не может. Застенчивого школьника озвучивает Сюн Хориэ
(Ринтаро Мики
из «Я стал учителем в школе монстров!
»), а якудза — Дайсукэ Оно
(Фафнир
из «Дракорничной госпожи Кобаяси
»).
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«Басня» — о буднях легендарного киллера, который вынужден залечь на дно
Трейлер «Мирских стремлений»
Японское телевидение отдастся «Мирским стремлениям
» в октябре. Аниме основано на одноименном историко-мистическом ранобэ Мэгуми Хатакэнаки
, отмеченном премией «Японского конкурса фэнтези-романов». За производство взялась студия Bandai Namco Pictures
(«Меч и жезл Вистории
», «Птичье крыло: История гольфисток
»). В дебютном трейлере — атмосферные фрагменты из жизни главного героя под опенинг Inochi no Parade
от Kujira
.
В самом сердце Эдо (старинное название Токио), в районе Нихонбаси, живет хрупкий, но добродушный Ититаро. Сын владельца крупной аптечной лавки, с рождения он отличается слабым здоровьем и большую часть времени проводит в уединении. Однако у юноши есть редкий дар: он видит духов. Когда столицу сотрясает череда загадочных убийств, он, при поддержке инугами
Саскэ и хакутаку
Никити, берется распутать мрачную цепочку событий.
Прошлой осенью
стало известно, что роль Ититаро досталась Дайки Ямасите
(Дэку
из «Моей геройской академии
»). Никити воплотит Кодзи Окино
(Талим
из «Шаман Кинг: Цветы
»), а Саскэ — Ёхэй Адзаками
(титульный сыщик
из сериала «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
»).
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«Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме о ёкаях и людях
Дебютный трейлер аниме «Монстр хочет съесть меня»
Сериал «Монстр хочет съесть меня
» (Watashi wo Tabetai, Hitodenashi) готовится к осеннему релизу и активно заявляет о себе на международной арене. Pony Canyon
хочет представить аниме 5 июля на парижском Japan Expo 2025
и параллельно на лос-анджелесском Anime Expo
, которой пройдет с 3 по 6 июля. В преддверии этих событий показали постер
с полудемоническим обликом одной из ключевых героинь. Американская премьера стартового эпизода состоится уже в августе, на фестивале Otakon
в Вашингтоне. Там же пройдет специальная панель с участием мангаки Сай Наэгавы
, редактора Такуми Камэмару
и продюсерки аниме Эны Хамабэ
: они расскажут о создании проекта и поделятся впечатлениями. Смотрим трейлер.
После гибели семьи Хинако живет с ощущением пустоты: она больше не цепляется за жизнь, но и не находит силы уйти из нее. Всё меняется, когда девушка встречает русалку по имени Сиори. Та заявляет, что кровь и плоть Хинако обладают редким вкусом для ёкаев
, — и обещает её съесть. Правда, не сразу: для начала Сиори будет оберегать Хинако от других чудовищ, пока та не «созреет». Сирота безразлично принимает странную сделку — и начинает ждать часа Х. Русалку озвучивает Юи Исикава
(Лихуа
из «Монолога фармацевта
»), а её будущую жертву — Рэйна Уэда
(Фионе
из «Отряда самоубийц из другого мира
»). Мико Ясиро, одноклассницу и подругу детства Хинако, за внешностью которой скрывается опасная демоница Окицунэ-сама, воплотит Ай Файруз
(Гаыль
из «Борьбы в прямом эфире
»).
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«Пузырь» — современная версия «Русалочки» в заброшенном Токио
Представлен фильм «Чиуре: Дитя моря» по мотивам мозамбикского фольклора
Созданием полнометражного аниме «Чиуре: Дитя моря
» (Chiure: Child of the Sea) в сотрудничестве с южноафриканской студией LUCAN
занимается компания N LITE
(«MFINDA
»). Компания продвигает идею африме (AFRIME
) — оригинального направления в мультипликации, сочетающем японскую 2D-стилистику с культурой африканской диаспоры. Проект вдохновлен мозамбикским фольклором и приурочен к празднованию 50-летия независимости Мозамбика, которое отмечалось 25 июня.
Девочка по имени Чиуре пытается спасти прибрежную деревню от грозящего исчезновения. Чтобы вернуть надежду своему народу, она пробуждает древнюю связь с океаном и могущественным водным божеством, дремлющим в глубинах земли. За драматургию отвечает писательница и фотограф из Мозамбика Ванесса дос Сантос
, а художником по акварели выступает автор графических романов Том Линтерн
.
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Забавная и серьезная история взросления «Никуко из Рыбацкой гавани»
«Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы» обзавелись трейлером
С 12 июля на японском ТВ начнется показ комедийного гаремника «Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
» (Kizetsu Yusha to Ansatsu-hime), основанного на популярной манге Норисиро-тян
. В ролике звучит кусочек опенинга Tenden Barabara
в исполнении певицы Yoshino
(«Незнакомцы в другой жизни
»). За режиссуру отвечает Нориаки Акитая
(«Бакуман
», «Я переродился торговым автоматом
»), а за анимацию — студия Connect
(«Марш смерти под рапсодию параллельного мира
», «Треугольник Аякаси
»).
Тото — авантюрист с телосложением воина и характером гинофоба
: при малейшем романтическом переживании он может потерять сознание. Несмотря на это, его сопровождают сразу три таинственные красавицы — Анемона, Сиэль и Гор. Вместе они образуют боевую партию, вот только у каждой из девушек есть скрытый мотив убить Тото. Незадачливого приключенца озвучивает Сюнсукэ Такэути
(Аой Кагураги
из «Кайдзю №8
»). Сэйю очаровательных ассасинок — соответственно Хитоми Уэда
(Токагэ из «Полуночного удара
»), Иори Саэки
(Мика из «Школьной формы Акэби
») и Харука Сираиси
(Рэйко Кудзирай
из «Обычного романа в Коулуне
»). В их же исполнении звучит бодрый эндинг Sukimajikan
.
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Остроумный гаремник «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Бонус:
На прошедшем в Берлине фестивале Reload Land
— главной европейской электротранспортной площадке — компания Ichiban Motorcycle
презентовала первый прототип электрического мотоцикла. Вдохновленный культовым байком Сётаро Канэды
из «Акиры
», футуристический аппарат получил название Ichiban Prototype 01
.
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