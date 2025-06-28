Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня

28 июня
2025 год

Новости кино >>
28 июня 2025
На НТВ 28 июня в 20:20 состоится премьера четырехсерийного остросюжетного боевика Алексея Алферова «Сломанная стрела». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Евгений Шириков и Лукерья Ильяшенко.

Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссера Алексея Алферова, «этот проект в первую очередь про людей и настоящие мужские поступки. Про то, как люди в сложных ситуациях остаются людьми и принимают сложные решения во имя справедливости, долга и чести. Лично меня очень цепляет главный герой картины Максим в исполнении Евгения Ширикова. Его вера в людей непоколебима, невзирая ни на что им движет только чувство справедливости, которое он и транслирует. Чтобы показать глубину персонажа, мы использовали флешбэки: герой постоянно проживает внутреннюю драму, раз за разом возвращаясь в воспоминаниях к тому дню, когда потерял свою дочь».

В прошлом главный герой сериала — капитан СОБРа Максим Нестеров (Шириков) — не успел помешать террористам привести в действие взрывное устройство, из-за чего погибла его дочь. Жена Нестерова не смогла простить ему ее смерть и решила уйти от супруга. Чтобы вывести своего друга из тяжелого психологического состояния, бывший коллега Егор (Михаил Михеев) приглашает его погостить на черноморском побережье. Поездка к морю складывается не самым лучшим образом. Максим решает примкнуть к туристической группе, где знакомится с Надей (Ильяшенко), которая начинает ему симпатизировать. Вместе с другими отдыхающими они случайно выходят к деревне нелегальных золотоискателей и оказываются в ловушке бандитов. Нарушители закона явно не рады нежданным свидетелям и хотят избавиться от них. Нестерову придется противостоять преступникам и спасти Надю вместе с остальными туристами. Его борьба окажется непростой, так как за злодеями стоят еще более могущественные силы.

«Сломанная стрела». ТВ-ролик

«Это история о человеке, который переживает личную трагедию, но в итоге он находит новый виток жизни и нового себя. Одной из самых сложных сцен для меня стала сцена гибели дочери главного героя: когда у него перед глазами взрывается автобус. Он понимает, что его ребенка и семьи больше нет, только когда возвращается домой и в детской комнате видит игрушку дочери. Сериал получился очень интересным, потому что история вышла приключенческая, с нотками триллера и мистики. Зрителей ждут разнообразные экшен-сцены. Например, они увидят трюк с падением с водопада высотой шесть-семь метров. Сначала происходит сцена драки, а потом мы с каскадером падаем вниз, в бурлящую воду», — рассказал Евгений Шириков.

Съемки проходили в Краснодарском крае в городе Апшеронск и в горном массиве Республики Адыгеи. «В память врезались абсолютно все локации: горные реки, просторные луга, заснеженные вершины, гроты и пещеры. Могу сказать, что лучше гор могут быть только горы, в которых еще не был! Думаю, зрителю запомнятся умопомрачительные пейзажи, от которых захватывает дух», – поделился Алексей Алферов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Матвей Брикун   30.06.2025 - 15:12
Краснодарскому краю приготовится. Широков выходит на охоту. читать далее>>
№ 7
Angelika77   29.06.2025 - 20:58
... Ахаха ещё забыли про Робин Гуда, вот он тоже любитель. А здесь Шириков прям неубиваемый, и как в американском кино в майке будет везде бегать, даже когда на улице +10. читать далее>>
№ 6
nord   29.06.2025 - 10:23
Скоро в кино будут только бандиты. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   28.06.2025 - 21:19
Лук и стрелы, сам делает взрывчатку, стреляет из всего, даже из палена. Мастер на все руки. Здесь Рэмбо и Индиана Джонс. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   28.06.2025 - 20:17
Не знаю... Сюжет стандартный, лучше бы про полицейских сняли. Я больше всего полицейские детективы люблю. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня
Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Алексей Алфёров (II)Лукерья ИльяшенкоМихаил Михеев (II)Евгений Шириков
фильмы
Сломанная стрела

фотографии >>
Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня фотографии
Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня фотографии
Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня фотографии
Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Марина Хазова
Брайан Блум
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Ваина Джоканте
Леонардо Сбаралья
Леонард Уайтинг
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Горячая штучка
триллер, эротика
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен