Евгений Шириков спасет Лукерью Ильяшенко от бандитов 28 июня

По словам режиссера Алексея Алферова, «этот проект в первую очередь про людей и настоящие мужские поступки. Про то, как люди в сложных ситуациях остаются людьми и принимают сложные решения во имя справедливости, долга и чести. Лично меня очень цепляет главный герой картины Максим в исполнении Евгения Ширикова. Его вера в людей непоколебима, невзирая ни на что им движет только чувство справедливости, которое он и транслирует. Чтобы показать глубину персонажа, мы использовали флешбэки: герой постоянно проживает внутреннюю драму, раз за разом возвращаясь в воспоминаниях к тому дню, когда потерял свою дочь».
В прошлом главный герой сериала — капитан СОБРа Максим Нестеров (Шириков) — не успел помешать террористам привести в действие взрывное устройство, из-за чего погибла его дочь. Жена Нестерова не смогла простить ему ее смерть и решила уйти от супруга. Чтобы вывести своего друга из тяжелого психологического состояния, бывший коллега Егор (Михаил Михеев) приглашает его погостить на черноморском побережье. Поездка к морю складывается не самым лучшим образом. Максим решает примкнуть к туристической группе, где знакомится с Надей (Ильяшенко), которая начинает ему симпатизировать. Вместе с другими отдыхающими они случайно выходят к деревне нелегальных золотоискателей и оказываются в ловушке бандитов. Нарушители закона явно не рады нежданным свидетелям и хотят избавиться от них. Нестерову придется противостоять преступникам и спасти Надю вместе с остальными туристами. Его борьба окажется непростой, так как за злодеями стоят еще более могущественные силы.
«Сломанная стрела». ТВ-ролик
«Это история о человеке, который переживает личную трагедию, но в итоге он находит новый виток жизни и нового себя. Одной из самых сложных сцен для меня стала сцена гибели дочери главного героя: когда у него перед глазами взрывается автобус. Он понимает, что его ребенка и семьи больше нет, только когда возвращается домой и в детской комнате видит игрушку дочери. Сериал получился очень интересным, потому что история вышла приключенческая, с нотками триллера и мистики. Зрителей ждут разнообразные экшен-сцены. Например, они увидят трюк с падением с водопада высотой шесть-семь метров. Сначала происходит сцена драки, а потом мы с каскадером падаем вниз, в бурлящую воду», — рассказал Евгений Шириков.
Съемки проходили в Краснодарском крае в городе Апшеронск и в горном массиве Республики Адыгеи. «В память врезались абсолютно все локации: горные реки, просторные луга, заснеженные вершины, гроты и пещеры. Могу сказать, что лучше гор могут быть только горы, в которых еще не был! Думаю, зрителю запомнятся умопомрачительные пейзажи, от которых захватывает дух», – поделился Алексей Алферов.
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