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Даг Лайман возьмется за полнометражную экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга

28 июня
2025 год

Новости кино >>
28 июня 2025
Даг Лайман снимет для студии Paramount Pictures фильм по роману Стивена Кинга «Противостояние», уверяет The Hollywood Reporter.

Даг Лайман возьмется за полнометражную экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга
фото: theplaylist.net

Помимо режиссуры, Лайман также выступит исполнительным продюсером на пару с Тайлером Томпсоном. Оба работали вместе на съемках картины «Сделано в Америке» с Томом Крузом.

Постапокалиптическая эпопея 1978 года повествует о том, как рукотворный вирус уничтожил более 99% населения Земли. Оставшиеся в живых американцы разбиваются на два лагеря. Одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Рэндаллу Флэггу, создающему в Лас-Вегасе жесткое тоталитарное общество.

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный
Роман Кинга был дважды адаптирован для ТВ — в 1994-м и 2020-м. За полнометражную экранизацию брались Джордж Эй Ромеро, Дэвид Йейтс и Бен Аффлек, но никто из них не осуществил задуманное.
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обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   28.06.2025 - 19:14
Немного не в тему: Даг Лайман мне напомнил нашего актёра Васильева в молодости, ну копия прям)) читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.06.2025 - 17:17
... + читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 16:56
В 2020 году вышел сериал не плохого качества на 9 серий. Чтобы не подумали о ТВ дешевке. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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