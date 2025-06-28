Даг Лайман возьмется за полнометражную экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга

Даг Лайман
снимет для студии Paramount Pictures фильм по роману Стивена Кинга
«Противостояние
», уверяет The Hollywood Reporter
.
Помимо режиссуры, Лайман также выступит исполнительным продюсером на пару с Тайлером Томпсоном
. Оба работали вместе на съемках картины «Сделано в Америке
» с Томом Крузом
.
Постапокалиптическая эпопея 1978 года повествует о том, как рукотворный вирус уничтожил более 99% населения Земли. Оставшиеся в живых американцы разбиваются на два лагеря. Одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Рэндаллу Флэггу, создающему в Лас-Вегасе жесткое тоталитарное общество.
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Стивен Кинг, великий и ужасный
Роман Кинга был дважды адаптирован для ТВ — в 1994-м и 2020-м. За полнометражную экранизацию брались Джордж Эй Ромеро
, Дэвид Йейтс
и Бен Аффлек
, но никто из них не осуществил задуманное.
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