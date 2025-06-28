Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами

Джейсон Момоа
и рэпер Фифти Сент
получили роли в полнометражной экранизации файтинга «Уличный боец
» (Street Fighter), уверяет THR
.
Кертис Джеймс Джексон
предстанет в образе опозоренного боксера и приспешника главного злодея Балрога, а Момоа досталась роль дикаря Бланки. В актерском составе такжке зявлены Ноа Сентинео
(Кен), Эндрю Кодзи
(Рю), Каллина Лян
(Чунь Ли), Джо Аноа'и
(Акума) и Орвилл Пек
(Вега).
Режиссером фильма назначен Китао Сакураи
, который уже имеет опыт в адаптациях видеоигр — на его счету «Скрежет металла
». За производство отвечает студия Legendary. Съемки в Австралии стартуют в августе.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
У знаменитой серии файтингов, созданной компанией Capcom в 1987 году, уже есть несколько экранизаций. В 1994-м Стивен Де Соуза
снял версию с Жан-Клодом Ван Даммом
, а спустя 15 лет появился «Уличный боец: Легенда Чунь Ли
» Анджея Бартковяка
с Кристин Кройк
. Существуют также несколько анимационных работ и фильм «Уличный боец: Кулак убийцы
».
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