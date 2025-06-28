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Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами

28 июня
2025 год

Новости кино >>
28 июня 2025
Джейсон Момоа и рэпер Фифти Сент получили роли в полнометражной экранизации файтинга «Уличный боец» (Street Fighter), уверяет THR.

Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами

Кертис Джеймс Джексон предстанет в образе опозоренного боксера и приспешника главного злодея Балрога, а Момоа досталась роль дикаря Бланки. В актерском составе такжке зявлены Ноа Сентинео (Кен), Эндрю Кодзи (Рю), Каллина Лян (Чунь Ли), Джо Аноа'и (Акума) и Орвилл Пек (Вега).

Режиссером фильма назначен Китао Сакураи, который уже имеет опыт в адаптациях видеоигр — на его счету «Скрежет металла». За производство отвечает студия Legendary. Съемки в Австралии стартуют в августе.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
У знаменитой серии файтингов, созданной компанией Capcom в 1987 году, уже есть несколько экранизаций. В 1994-м Стивен Де Соуза снял версию с Жан-Клодом Ван Даммом, а спустя 15 лет появился «Уличный боец: Легенда Чунь Ли» Анджея Бартковяка с Кристин Кройк. Существуют также несколько анимационных работ и фильм «Уличный боец: Кулак убийцы».
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№ 4
Yanina Sokolova   30.06.2025 - 21:01
... Специалисту по подбору актёров надо отдать должное, постарался человек, а может и не один. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   29.06.2025 - 17:17
О, ... если так, то тогда точно жду и обязательно буду смотреть очередную новую экранизацию Street Fighter. ... При чем у всех из объявленного и показанного каста. Даже по картинке в статье видно что... читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   28.06.2025 - 21:09
Вспоминаю Ванн Даммовскую версию Уличного бойца. Кто из того поколения вспомнят, кино было в продаже на видеокассетах. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   28.06.2025 - 19:07
Ну у них как раз такая фактура и типаж, что сойдут вполне под "уличных бойцов". читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
Скрежет металлаУличный боец 4Уличный боец АльфаУличный боец Альфа: ПоколенияУличный боец против Теккен ВитаУличный боец: Кулак убийцыУличный боец: Легенда Чун ЛиУличный боец: Победа

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Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами фотографии
Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами фотографии
Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами фотографии
Фифти Сент и Джейсон Момоа станут уличными бойцами фотографии
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