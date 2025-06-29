Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня

29 июня
2025 год

Новости кино >>
29 июня 2025
В эфире «России» 30 июня в 21:30 состоится премьера многосерийной мелодрамы Егора Баринова «Сестры». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполняют российские и турецкие актеры: Екатерина Журавлева, Татьяна Журавлева, Ольга Красько, Валерий Баринов, Иван Жвакин, Барыш Айтач, Осман Айдын, Онур Езер и другие.

«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Егора Баринова, это его «шестой совместный русско-турецкий проект. Во всех этих фильмах принимали участие турецкие артисты, работа с которыми приносит мне, как режиссеру, большое удовольствие, несмотря на трудности перевода. Я считаю, что именно их присутствие в кадре, их темперамент и яркость подачи материала придают нашим работам тот колорит, который привлекает зрителя. Главное, что при этом они остаются абсолютно органичными. Хочу отметить и российских артистов, которым для выполнения режиссерских задач зачастую приходилось совершать профессиональные чудеса, играя на турецком языке. В "Сестрах" это Ольга Красько и, конечно же, сестры Журавлевы – Екатерина и Татьяна. Именно взаимодействие двух культур, двух актерских школ заставляет меня снова и снова возвращаться в Турцию. С каждой новой историей появляется свой уникальный опыт. Сериал "Сестры" – мой первый 16-серийный проект, снятый за границей. Всеми членами съемочной команды проведена очень большая работа, и я надеюсь, что ее плоды порадуют нашего зрителя».

Главные героини мелодрамы — сестры-близняшки Соня и Алиса — волею судьбы были разлучены и выросли в разных странах: Соня (Татьяна Журавлева) – в столице России, а Алиса (Екатерина Журавлева) – в Турции. Девушки никогда не интересовались жизнью друг друга, пока однажды Соня с мужем не решают переехать в Турцию. Случайная встреча переворачивает их судьбы: каждой из сестер неожиданно подходит жизнь другой. В результате несчастного случая Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в мужа сестры, сознательно играет чужую роль. Полюбить другого мужа Соня так и не смогла, однако искренне привязалась к сыну сестры, считая его своим. Жизни близняшек все больше запутываются.

«Сёстры». ТВ-ролик

Съемки проекта проходили в Москве и на юго-западе Турции в городе Фетхие. «Больше всего на съемках мне запомнилось огромное количество текста на турецком языке. Группа и партнеры помогали, как могли: наговаривали мне текст с произношением, приклеивали большие диалоги на стены и даже на самих коллег. Но основной текст я заучивала наизусть, хотя объем был колоссальный! Сама Турция в ноябре еще была достаточно теплая, красочная. Потрясающие виды: море, горы, удивительные исторические места. С одной стороны, моя героиня Анна довольно слабая женщина, привыкшая стоять за мужчиной. С другой, она принимает эту жизнь со всеми сложностями, пытаясь найти оптимальное решение проблем, помочь своим дочерям. В этом точно проявляется ее сила. Мне была очень интересна ее судьба, история про то, как ошибки Анны в большей степени отразились на ее детях. Во время съемок меня очень вдохновляли как турецкие коллеги, так и наши молодые артисты. Очень интересно посмотреть, что из этого вышло», — говорит Ольга Красько, сыгравшая Анну, мать близняшек.

«Это был мой первый выезд за границу. Улыбка почти не сходила с лица, и глаза были всегда широко открытыми. Море впечатлений: объекты всегда очень красивые, турецкие актеры, ставшие нам хорошими друзьями, несмотря на языковой барьер. Мы часто повторяли друг другу одну фразу: "Мне так жаль, что я не могу понять тебя". Больше всего на съемках запомнились, конечно же, люди! Турки были очень добры, отзывчивы и гостеприимны, а русские коллеги стали поддержкой и опорой в незнакомой стране. Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек. Это всегда большая авантюра, игра и интрига. Когда нам прислали пробы в проект "Сестры", конечно, мы обрадовались. А когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать все, чтобы нас утвердили. Нам с сестрой нравились наши героини, мы сразу поняли, кто и кого будет играть. Нас привлекал турецкий язык, нам было интересно сделать героинь контрастными, сохранив при этом их единство. Это стало для нас большим экспериментом. Моя Алиса – крайне неоднозначная девушка, чьи мотивация и действия мне были не всегда понятны. Но я точно понимала лишь одно: не хочу делать ее отрицательным персонажем, потому что я не могу причинить вред своей сестре, а значит и она на такое не способна. Алиса создает впечатление сильной девушки, но на самом деле она эмоциональная, мечтательная, прямолинейная, где-то инфантильная, хрупкая и одинокая», — рассказала Екатерина Журавлева.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 21:40
Мне как раз вот такого сериала не хватало для вечернего просмотра. Здесь и драма, и детектив, и любовь. Плюс сериал наполовину турецкий, интересно придумали) читать далее>>
№ 8
Светлана Поползнева   1.07.2025 - 15:08
Однозначно нет, эти совместные, русско-турецкие "сопли в сиропе" вызывают зевоту, но, наверное, найдутся зрители и даже восхищённые почитатели и для этого сериала, а я пойду поищу что-нить посерьёзнее. читать далее>>
№ 7
Antea13 (Оренбург)   1.07.2025 - 10:37
Даже не анонсировали начало съёмок и нате! Зато Медиум уже зашёл на 5 сезон, ещё куча долгожданных сериалов на полках лежит ((( Ставьте эту ерунду днём, а вечером что-то приличное для большинства. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   30.06.2025 - 15:11
Журавлевы конечно красивые девушки. Русские актрисы и турецкие актеры хорошо подобраны, не отпугивают от экрана. читать далее>>
№ 5
nord   30.06.2025 - 07:34
Потом будет российско-бразильская мелодрама,российско-индийская и т.д. Свои надоели. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня
Телепремьера детектива «Маня и Груня» с Екатериной Копановой и Ильей Носковым состоится 12 мая
Военная драма «Значит, нам туда дорога» с Алексеем Бардуковым и Антоном Пампушным выйдет на ТВ 5 мая
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Барыш АйтачВалерий БариновЕгор БариновИван ЖвакинЕкатерина ЖуравлёваТатьяна Журавлёва (III)Ольга Красько
фильмы
Сёстры

фотографии >>
«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня фотографии
«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня фотографии
«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня фотографии
«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Сергей Бадюк
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Юлианна Михневич
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Гедеон Буркхард
Том Круз
Райан МакПартлин
Ян Махульский
Конни Нильсен
Шоуни Смит
Томми Флэнаган
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Горячая штучка
триллер, эротика
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен