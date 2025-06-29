«Сестры» с Екатериной и Татьяной Журавлевыми стартуют 30 июня

По словам режиссера Егора Баринова, это его «шестой совместный русско-турецкий проект. Во всех этих фильмах принимали участие турецкие артисты, работа с которыми приносит мне, как режиссеру, большое удовольствие, несмотря на трудности перевода. Я считаю, что именно их присутствие в кадре, их темперамент и яркость подачи материала придают нашим работам тот колорит, который привлекает зрителя. Главное, что при этом они остаются абсолютно органичными. Хочу отметить и российских артистов, которым для выполнения режиссерских задач зачастую приходилось совершать профессиональные чудеса, играя на турецком языке. В "Сестрах" это Ольга Красько и, конечно же, сестры Журавлевы – Екатерина и Татьяна. Именно взаимодействие двух культур, двух актерских школ заставляет меня снова и снова возвращаться в Турцию. С каждой новой историей появляется свой уникальный опыт. Сериал "Сестры" – мой первый 16-серийный проект, снятый за границей. Всеми членами съемочной команды проведена очень большая работа, и я надеюсь, что ее плоды порадуют нашего зрителя».
Главные героини мелодрамы — сестры-близняшки Соня и Алиса — волею судьбы были разлучены и выросли в разных странах: Соня (Татьяна Журавлева) – в столице России, а Алиса (Екатерина Журавлева) – в Турции. Девушки никогда не интересовались жизнью друг друга, пока однажды Соня с мужем не решают переехать в Турцию. Случайная встреча переворачивает их судьбы: каждой из сестер неожиданно подходит жизнь другой. В результате несчастного случая Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в мужа сестры, сознательно играет чужую роль. Полюбить другого мужа Соня так и не смогла, однако искренне привязалась к сыну сестры, считая его своим. Жизни близняшек все больше запутываются.
«Сёстры». ТВ-ролик
Съемки проекта проходили в Москве и на юго-западе Турции в городе Фетхие. «Больше всего на съемках мне запомнилось огромное количество текста на турецком языке. Группа и партнеры помогали, как могли: наговаривали мне текст с произношением, приклеивали большие диалоги на стены и даже на самих коллег. Но основной текст я заучивала наизусть, хотя объем был колоссальный! Сама Турция в ноябре еще была достаточно теплая, красочная. Потрясающие виды: море, горы, удивительные исторические места. С одной стороны, моя героиня Анна довольно слабая женщина, привыкшая стоять за мужчиной. С другой, она принимает эту жизнь со всеми сложностями, пытаясь найти оптимальное решение проблем, помочь своим дочерям. В этом точно проявляется ее сила. Мне была очень интересна ее судьба, история про то, как ошибки Анны в большей степени отразились на ее детях. Во время съемок меня очень вдохновляли как турецкие коллеги, так и наши молодые артисты. Очень интересно посмотреть, что из этого вышло», — говорит Ольга Красько, сыгравшая Анну, мать близняшек.
«Это был мой первый выезд за границу. Улыбка почти не сходила с лица, и глаза были всегда широко открытыми. Море впечатлений: объекты всегда очень красивые, турецкие актеры, ставшие нам хорошими друзьями, несмотря на языковой барьер. Мы часто повторяли друг другу одну фразу: "Мне так жаль, что я не могу понять тебя". Больше всего на съемках запомнились, конечно же, люди! Турки были очень добры, отзывчивы и гостеприимны, а русские коллеги стали поддержкой и опорой в незнакомой стране. Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек. Это всегда большая авантюра, игра и интрига. Когда нам прислали пробы в проект "Сестры", конечно, мы обрадовались. А когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать все, чтобы нас утвердили. Нам с сестрой нравились наши героини, мы сразу поняли, кто и кого будет играть. Нас привлекал турецкий язык, нам было интересно сделать героинь контрастными, сохранив при этом их единство. Это стало для нас большим экспериментом. Моя Алиса – крайне неоднозначная девушка, чьи мотивация и действия мне были не всегда понятны. Но я точно понимала лишь одно: не хочу делать ее отрицательным персонажем, потому что я не могу причинить вред своей сестре, а значит и она на такое не способна. Алиса создает впечатление сильной девушки, но на самом деле она эмоциональная, мечтательная, прямолинейная, где-то инфантильная, хрупкая и одинокая», — рассказала Екатерина Журавлева.
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