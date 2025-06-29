Кино-Театр.Ру
В Минске состоялась мировая премьера фэнтези «Этерна» с Юрием Чурсиным и Алексеем Лукиным

29 июня
2025 год

29 июня 2025
В Минске состоялся первый показ шестисерийного фэнтези «Этерна». Премьеру с участием создателей провели Яндекс Плюс и Кинопоиск, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

шоураннер Евгений Баранов и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Основой для эпической саги послужил цикл романов Веры Камши «Отблески Этерны». Еще до официального релиза фэнтези-сериал установил рекорд на Кинопоиске – 2,2 млн пользователей добавили его в список «Буду смотреть».

Премьера прошла в столичном кинотеатре «Победа». В Беларусь приехали создатели картины — руководитель Плюс Студии и продюсер Михаил Китаев и шоураннер и автор идеи Евгений Баранов, а также руководитель Кинопоиска Александр Дунаевский. Это первый показ «Этерны» в мире – сериал еще не видели даже в России, где проходили основные съемки. Город для премьеры выбран неслучайно: в Минске родился и вырос Евгений Баранов. «Очень волнительно и радостно от того, что первыми плоды многолетней работы всей нашей команды увидят зрители в родном для меня Минске. Мы вложили много сил и времени для создания визуального вселенной "Этерны", чтобы он был, с одной стороны, миром фэнтези, а с другой — чтобы в него верилось, как в реальный, словно этот мир прошел свой особый этап развития общества, культуры и науки. Я благодарен нашим партнерам Плюс Студии и Кинопоиску за веру в наш проект и поддержку на протяжении всех лет совместной работы. Я благодарен вам, первым зрителям, что вы смогли сегодня приехать, чтобы поддержать нашу команду и увидеть первыми наш проект», – признается Баранов.

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Этерна» знакомит зрителей с вымышленной планетой Кэртиана на пороге Великого излома – конца света, предсказанного богами-творцами. Мир охвачен междоусобными конфликтами. В борьбе за власть схлестнулись наследник свергнутой династии в изгнании, действующий король, религиозные фанатики и маги. Но любовь все еще может изменить ход судьбы и спасти всех от гибели. «"Этерна" — один из самых больших проектов, которые мы делали в Плюс Студии, да и, пожалуй, которые вообще делали в России. Фэнтези – сложнопостановочный, дорогой жанр, и в нашей современной истории мы не припомним, чтобы кто-то за последние 15-20 лет основательно подступался к нему. Мы, как компания, взяли на себя большие обязательства перед зрителями — создать масштабное настоящее фэнтези. Сегодня не просто наша первая премьера в столице Беларуси, а международная премьера нашего долгожданного фэнтези-сериала "Этерна". И мы рады представить его именно здесь, в Минске, на родине нашего партнера и автора идеи сериала Евгения Баранова», – говорит Михаил Китаев.

Главные роли в сериале исполнили Юрий Чурсин, Иван Трушин, Алексей Лукин, Ксения Трейстер, Антон Рогачев, Валентина Ляпина, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид, Данил Никитин и Федор Мишеев. Производством занималась компания «Блэк Принц Продакшнс» вместе с Плюс Студией. Первые два эпизода выйдут уже 5 июля. Белорусы смогут посмотреть фэнтези на Кинопоиске по подписке Яндекс Плюс. Эпизоды будут выходить раз в неделю.

«Этерна». Трейлер №2
№ 7
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 17:42
... Я давно от этого ушел. Теперь пока 9 серий из 10 не вышло, даже не собираюсь качать. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   3.07.2025 - 22:01
Подожду пока выйдут все серии, только потом буду смотреть. Не люблю ждать выхода следующих частей неделями. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 16:10
Даже мировая премьера! История закончится таким же успехом как любой сериал по России 1. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 21:18
Чё вы так все накинулись на Лукина? По-моему у него есть будущее. Немного надо поднатаскаться ещё, но я не скажу что актёр на столько безнадёжен. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   2.07.2025 - 17:46
есть лукин, можно не смотреть. бестолковый актер, хотя актером не назовешь. простые роли не может играть, везде выглядит фальшиво. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram