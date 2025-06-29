В Минске состоялась мировая премьера фэнтези «Этерна» с Юрием Чурсиным и Алексеем Лукиным

В Минске состоялся первый показ шестисерийного фэнтези «Этерна». Премьеру с участием создателей провели Яндекс Плюс и Кинопоиск, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Основой для эпической саги послужил цикл романов Веры Камши «Отблески Этерны». Еще до официального релиза фэнтези-сериал установил рекорд на Кинопоиске – 2,2 млн пользователей добавили его в список «Буду смотреть».
Премьера прошла в столичном кинотеатре «Победа». В Беларусь приехали создатели картины — руководитель Плюс Студии и продюсер Михаил Китаев и шоураннер и автор идеи Евгений Баранов, а также руководитель Кинопоиска Александр Дунаевский. Это первый показ «Этерны» в мире – сериал еще не видели даже в России, где проходили основные съемки. Город для премьеры выбран неслучайно: в Минске родился и вырос Евгений Баранов. «Очень волнительно и радостно от того, что первыми плоды многолетней работы всей нашей команды увидят зрители в родном для меня Минске. Мы вложили много сил и времени для создания визуального вселенной "Этерны", чтобы он был, с одной стороны, миром фэнтези, а с другой — чтобы в него верилось, как в реальный, словно этот мир прошел свой особый этап развития общества, культуры и науки. Я благодарен нашим партнерам Плюс Студии и Кинопоиску за веру в наш проект и поддержку на протяжении всех лет совместной работы. Я благодарен вам, первым зрителям, что вы смогли сегодня приехать, чтобы поддержать нашу команду и увидеть первыми наш проект», – признается Баранов.
«Этерна» знакомит зрителей с вымышленной планетой Кэртиана на пороге Великого излома – конца света, предсказанного богами-творцами. Мир охвачен междоусобными конфликтами. В борьбе за власть схлестнулись наследник свергнутой династии в изгнании, действующий король, религиозные фанатики и маги. Но любовь все еще может изменить ход судьбы и спасти всех от гибели. «"Этерна" — один из самых больших проектов, которые мы делали в Плюс Студии, да и, пожалуй, которые вообще делали в России. Фэнтези – сложнопостановочный, дорогой жанр, и в нашей современной истории мы не припомним, чтобы кто-то за последние 15-20 лет основательно подступался к нему. Мы, как компания, взяли на себя большие обязательства перед зрителями — создать масштабное настоящее фэнтези. Сегодня не просто наша первая премьера в столице Беларуси, а международная премьера нашего долгожданного фэнтези-сериала "Этерна". И мы рады представить его именно здесь, в Минске, на родине нашего партнера и автора идеи сериала Евгения Баранова», – говорит Михаил Китаев.
