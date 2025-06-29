Братья Дафферы подобрали для себя новое шоу

Создатели «Очень странных дел
» Мэтт
и Росс Дафферы
спродюсируют для Netflix сериал «Дикая, благородная смерть Бабс Дионн
» (The Savage, Noble Death Of Babs Dionne), сообщает Deadline
.
Основой для шоу послужит одноименный криминальный триллер Рона Карри
, изданный в текущем году. За адаптацию отвечают сам автор и Джошуа Мор
.
Это история Бабс Дионн — гордой франко-американки, любящей бабушки и матриарха преступного мира, которая безжалостно управляет маленьким городком Уотервилл, штат Мэн. Она контролирует наркотрафик с помощью своих верных лейтенантов, подруг с подросткового возраста и своей старшей дочери Лори, ветерана морской пехоты, борющейся с наркозависимостью. Когда наркобаронесса обнаруживает, что показатели на северо-востоке упали, она посылает разобраться с возникшей проблемой некоего Человека. В то же время ее младшая дочь Сис пропала, что совсем не похоже на совпадение. Через 24 часа ее найдут мертвой, и весь город будет искать убежища от гнева Бабс.
