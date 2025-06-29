Кино-Театр.Ру
Братья Дафферы подобрали для себя новое шоу

29 июня
2025 год

29 июня 2025
Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы спродюсируют для Netflix сериал «Дикая, благородная смерть Бабс Дионн» (The Savage, Noble Death Of Babs Dionne), сообщает Deadline.

Братья Дафферы подобрали для себя новое шоу
фото: deadline.com

Основой для шоу послужит одноименный криминальный триллер Рона Карри, изданный в текущем году. За адаптацию отвечают сам автор и Джошуа Мор.

Это история Бабс Дионн — гордой франко-американки, любящей бабушки и матриарха преступного мира, которая безжалостно управляет маленьким городком Уотервилл, штат Мэн. Она контролирует наркотрафик с помощью своих верных лейтенантов, подруг с подросткового возраста и своей старшей дочери Лори, ветерана морской пехоты, борющейся с наркозависимостью. Когда наркобаронесса обнаруживает, что показатели на северо-востоке упали, она посылает разобраться с возникшей проблемой некоего Человека. В то же время ее младшая дочь Сис пропала, что совсем не похоже на совпадение. Через 24 часа ее найдут мертвой, и весь город будет искать убежища от гнева Бабс.
№ 6
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 16:11
Закончили с ребячеством, нацелились на серьезный проект. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   2.07.2025 - 17:47
Немножечко похоже на последний сезон Фарго. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 21:38
"..и все будут искать спасения от гнева Бабс"...чем же закончится история, очень интересно. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   30.06.2025 - 20:57
Только написали триллер, а уже берутся за экранизацию книги. Не успела даже прочитать его, хотя сюжет не простой. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   29.06.2025 - 17:30
О, отлично и такое я обязательно гляну. Жду релиза The Savage, Noble Death Of Babs Dionne и сразу же приступлю к просмотру данного проекта про эту наркобаронессу. ... + читать далее>>
Всего сообщений: 6
Всего сообщений: 6
Стартовали съемки финального сезона «Очень странных дел»
Стивен Спилберг и братья Дафферы перенесут на малый экран «Талисман» Стивена Кинга
Netflix
персоны
Мэтт ДафферРосс Даффер
фильмы
Очень странные дела

