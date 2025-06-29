«Возвращение» с Лизой Кудроу получит финальный сезон

Комедия «Возвращение
» с Лизой Кудроу
получит третий — финальный — сезон от HBO, сообщает Variety
.
Это история звезды популярного ситкома Вэлери Чериш, которая вернулась в индустрию, согласившись на съемки в плохой комедии. Работа над этим сериалом освещалась в реалити-шоу под названием «Возвращение». Вэлери рассматривалась только через призму этого шоу, которое запечатлело каждый момент ее унижения — а их было много.
«Возвращение» создали Кудроу и Майкл Патрик Кинг
. Первый сезон был показан в 2005 году, а второй — в 2014-м. За роль Чериш звезду «Друзей
» дважды номинировали на премию «Эмми».
