«Возвращение» с Лизой Кудроу получит финальный сезон

29 июня
2025 год

29 июня 2025
Комедия «Возвращение» с Лизой Кудроу получит третий — финальный — сезон от HBO, сообщает Variety.

«Возвращение» с Лизой Кудроу получит финальный сезон
фото: variety.com

Это история звезды популярного ситкома Вэлери Чериш, которая вернулась в индустрию, согласившись на съемки в плохой комедии. Работа над этим сериалом освещалась в реалити-шоу под названием «Возвращение». Вэлери рассматривалась только через призму этого шоу, которое запечатлело каждый момент ее унижения — а их было много.

«Возвращение» создали Кудроу и Майкл Патрик Кинг. Первый сезон был показан в 2005 году, а второй — в 2014-м. За роль Чериш звезду «Друзей» дважды номинировали на премию «Эмми».
№ 5
Мария_2191   3.07.2025 - 21:54
... Такая милая "пироженка" вышла с Лизы, тоже очень нравится) читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 21:21
Обожаю Лизу Кудроу, конечно же полюбила её за съёмки в Друзьях) Что "Возвращение" заканчивается немного жаль. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 21:31
... а у нас типа такой юморной жанр я бы вообще не стала ставить на "почётное место". читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   30.06.2025 - 15:01
... за комедии, в Америке очень любят актрис такого плана и юмор, который они демонстрируют. ситкомы до ужаса популярны. читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.06.2025 - 20:49
Одного не могут понять - за что Лизу Кудроу номинировали 2 раза на Эммии? читать далее>>
