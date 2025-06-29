Кино-Театр.Ру
Джон Крамер, мезозой и школа отношений: главные трейлеры за неделю

29 июня
2025 год

Новости кино >>
29 июня 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Яга на нашу голову»
В сети появился тизер-трейлер волшебной семейной комедии Александра ВойтинскогоОгниво»). Когда у 10-летнего Пети появляется новая няня, он быстро понимает, что она не такая, как все. На самом деле она — Яга, легендарная волшебница, и теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы. Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова и Юрий Колокольников.

«Яга на нашу голову». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Огниво» Александра Войтинского

«Разочарованные»
Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер драмеди-сериала, режиссёром которого выступил Денис ВиленкинКристина от А до Я»). Судьба сводит Веру (Елизавета Шакира), Надежду (Эрика Булатая) и Любовь (Софья Гершевич) на тематической вечеринке. Эта случайная встреча станет началом дружбы, которая заставит их посмотреть на свои жизни с новой неизведанной стороны.

«Разочарованные»

Смотреть онлайн «Кристина от А до Я» Дениса Виленкина

«Хутор»
Онлайн-кинотеатры PREMIER и START показали официальный трейлер комедийного сериала с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко. Самопровозглашенный финансовый гуру Артём сбегает от долгов и инсценирует потерю памяти, но вместо свободы оказывается на Хуторе — месте для перевоспитания, оторванном от цивилизации. Там, под началом сурового Бати, Артём встаёт на путь исправления.

«Хутор»

Смотреть онлайн «Непослушники» с Гошей Куценко

«Доктор Динозавров»
28 августа на больших экранах стартует анимационная приключенческая комедия для всей семьи. Школьник Фил Динозавров случайно открывает портал в мезозой и оказывается в джунглях, где ему предстоит пройти дино-челлендж с неожиданными союзниками. Свои голоса героям проекта подарили Тимур Родригез, Сергей Гармаш, Роман Курцын, а также диджей Саймон.

«Доктор Динозавров». Трейлер №3

Читать «Карузо» и «Моя собака — космонавт» получат поддержку Фонда кино

«Циники»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер-трейлер 10-серийного драмеди-сериала. Авантюрист и ловелас Джамал (Аскар Ильясов) бежит в Москву и устраивается в Школу отношений «Эгоисты», где его циничный подход к любви ставит под сомнение методы практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова). Но для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному.

«Циники». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Амура» с Аскаром Ильясовым

«Тайный знак»
Телеканал ТВ-3 поделился тизер-трейлером мистического детектива, созданного по мотивам одноименного проекта начала 2000-х. Подросток Олег переезжает с отцом в наукоград, где исчезают дети и действует тайное общество, которое помогает его участникам активировать физические и умственные способности. В ролях — Матвей Барышев и Олег Чугунов, постановщиком выступил Станислав СветловАда»).

«Тайный знак». Тизер-трейлер

Читать Экспедиция 33 по первым российским сериалам

«16 лет и 9 месяцев»
Драма о взрослении, выборе, любви и семейных связях, в которой деликатно, но честно поднимается тема подростковой беременности. По сюжету жизнь отличницы Тони резко меняется после случайной связи с одноклассником. В проекте сыграли Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков и другие. Режиссёрское кресло заняла Анна КурбатоваМаме снова 17»).

«16 лет и 9 месяцев». Тизер-трейлер

Читать Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Библиотекари: Следующая глава»
Стриминговый сервис viju покажет спин-офф культовой кинофраншизы с новыми героями и опасными приключениями. Главным героем стал непутёвый хранитель артефактов Викрам Чемберлен (Каллум МакГовен). В своей эпохе он попал в мистическую переделку и… переместился на 200 лет вперёд в наши дни. Теперь главная цель путешественника во времени — вернуться домой.

«Библиотекари: Следующая глава»

Смотреть онлайн «Воронья лощина» с Каллумом МакГовеном

«Эдем»
4 сентября в отечественный прокат выйдет survival-триллер, основанный на реальных событиях. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль и Сидни Суини. По сюжету в 1939 году к коммуне, состоящей из людей, которые сбежали от цивилизации на Галапагосские острова, присоединяется скандальная баронесса и превращает райскую обитель в рассадник страданий и заговоров.

«Эдем»

Смотреть онлайн «Достать ножи» с Аной де Армас

«Пришить всех»
Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила о цифровой премьере комедийного триллера о молодой девушке, которая всеми силами пытается удержать на плаву убыточное семейное ателье, но случайно оказывается в центре неудавшейся криминальной сделки. Главные роли в фильме исполнили Ив Коннолли, Келам Уорти, Джон Линч, Кэролайн Гудолл, Кэй Каллан, Рон Кук и другие.

«Пришить всех»

Смотреть онлайн «Пришить всех»

«Пила Х»
Десятая часть легендарной хоррор-франшизы, ставшей одной из самых обсуждаемых в последние десятилетия. Больной раком мозга Джон Крамер становится жертвой мошенников, предложивших ему ложное лечение. Теперь он решает отомстить, затягивая их в опасную игру. Тобин Белл, сыгравший в других картинах серии, возвращается к роли главного антагониста.

«Пила Х»

Читать «Пила: Спираль»: Антиполицейский беспредел

«Прости, детка»
Комедийная драма Евы Виктор обзавелась дублированным трейлером. Преподаватель небольшого университета Агнес борется с травмой, полученной еще в колледже. Приезд лучшей подруги дает ей надежду на исцеление и шанс снова почувствовать свободу. Фильм был высоко оценён на кинофестивале «Санденс». Помимо Виктор роли в картине сыграли Наоми Аки, Лукас Хеджес и Луис Канселми.

«Прости, детка»

Читать Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

«Микстейп»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» порадовал трейлером романтического мини-сериала с Джимом Стёрджессом и Терезой Палмер в главных ролях. В 1989 году влюбленные Дэниел и Элисон верят, что их связь вечна, но жизнь ведёт их разными путями. Много лет спустя старые воспоминания и соцсети снова сводят их, заставляя задуматься — можно ли вернуть прошлое и былые чувства?

«Микстейп»

Смотреть онлайн «Одиноки вместе» с Джимом Стёрджессом
№ 5
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 17:40
... Да, так всегда происходит, о чем пишут о том есть и видосик. Иногда до 4 трейлеров и более. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   3.07.2025 - 21:53
Дарья Матвеева в трейлере очень даже похожа на Пересильд-младшую, я было сначала подумала что это реально она. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 21:29
Десятую Пилу особенно жду, интерес к такому жанру кино никогда не пропадёт. Ещё охотно посмотрела б Библиотекарей, балдею от приключений Джонса и Лары Крофт. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.06.2025 - 15:51
В анонсирующих и подогревающих интерес к предстоящим цифровым релизам и кинопрокату трейлерах недели будет что посмотреть, как и из свежих новых русских, будет что отметить и из Восточного экспресса (за... читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.06.2025 - 20:47
О половине фильмов и сериалов уже мы читали здесь, спасибо кино-театр.ру. Вот новенькое «Яга на нашу голову». Ходченковой как рази идёт образ Яги - стала такой худощавой и костлявой как старуха. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

