Джон Крамер, мезозой и школа отношений: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Яга на нашу голову»
В сети появился тизер-трейлер волшебной семейной комедии Александра Войтинского
(«Огниво
»). Когда у 10-летнего Пети появляется новая няня, он быстро понимает, что она не такая, как все. На самом деле она — Яга, легендарная волшебница, и теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы. Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова
и Юрий Колокольников
.
«Яга на нашу голову». Тизер-трейлер
«Огниво» Александра Войтинского
«Разочарованные»
Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер драмеди-сериала, режиссёром которого выступил Денис Виленкин
(«Кристина от А до Я
»). Судьба сводит Веру (Елизавета Шакира
), Надежду (Эрика Булатая
) и Любовь (Софья Гершевич
) на тематической вечеринке. Эта случайная встреча станет началом дружбы, которая заставит их посмотреть на свои жизни с новой неизведанной стороны.
«Разочарованные»
«Кристина от А до Я» Дениса Виленкина
«Хутор»
Онлайн-кинотеатры PREMIER и START показали официальный трейлер комедийного сериала с Сергеем Романовичем
и Гошей Куценко
. Самопровозглашенный финансовый гуру Артём сбегает от долгов и инсценирует потерю памяти, но вместо свободы оказывается на Хуторе — месте для перевоспитания, оторванном от цивилизации. Там, под началом сурового Бати, Артём встаёт на путь исправления.
«Хутор»
«Непослушники» с Гошей Куценко
«Доктор Динозавров»
28 августа на больших экранах стартует анимационная приключенческая комедия для всей семьи. Школьник Фил Динозавров случайно открывает портал в мезозой и оказывается в джунглях, где ему предстоит пройти дино-челлендж с неожиданными союзниками. Свои голоса героям проекта подарили Тимур Родригез
, Сергей Гармаш
, Роман Курцын
, а также диджей Саймон
.
«Доктор Динозавров». Трейлер №3
«Карузо» и «Моя собака — космонавт» получат поддержку Фонда кино
«Циники»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер-трейлер 10-серийного драмеди-сериала. Авантюрист и ловелас Джамал (Аскар Ильясов
) бежит в Москву и устраивается в Школу отношений «Эгоисты», где его циничный подход к любви ставит под сомнение методы практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова
). Но для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова
) — это шанс заработать по-крупному.
«Циники». Тизер-трейлер
«Амура» с Аскаром Ильясовым
«Тайный знак»
Телеканал ТВ-3 поделился тизер-трейлером мистического детектива, созданного по мотивам одноименного проекта
начала 2000-х. Подросток Олег переезжает с отцом в наукоград, где исчезают дети и действует тайное общество, которое помогает его участникам активировать физические и умственные способности. В ролях — Матвей Барышев
и Олег Чугунов
, постановщиком выступил Станислав Светлов
(«Ада
»).
«Тайный знак». Тизер-трейлер
Экспедиция 33 по первым российским сериалам
«16 лет и 9 месяцев»
Драма о взрослении, выборе, любви и семейных связях, в которой деликатно, но честно поднимается тема подростковой беременности. По сюжету жизнь отличницы Тони резко меняется после случайной связи с одноклассником. В проекте сыграли Дарья Матвеева
, Олег Савостюк
, Юлия Александрова
, Кирилл Гребенщиков
, Денис Косиков
и другие. Режиссёрское кресло заняла Анна Курбатова
(«Маме снова 17
»).
«16 лет и 9 месяцев». Тизер-трейлер
Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Библиотекари: Следующая глава»
Стриминговый сервис viju покажет спин-офф культовой кинофраншизы
с новыми героями и опасными приключениями. Главным героем стал непутёвый хранитель артефактов Викрам Чемберлен (Каллум МакГовен
). В своей эпохе он попал в мистическую переделку и… переместился на 200 лет вперёд в наши дни. Теперь главная цель путешественника во времени — вернуться домой.
«Библиотекари: Следующая глава»
«Воронья лощина» с Каллумом МакГовеном
«Эдем»
4 сентября в отечественный прокат выйдет survival-триллер, основанный на реальных событиях. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу
, Ана де Армас
, Ванесса Кирби
, Даниэль Брюль
и Сидни Суини
. По сюжету в 1939 году к коммуне, состоящей из людей, которые сбежали от цивилизации на Галапагосские острова, присоединяется скандальная баронесса и превращает райскую обитель в рассадник страданий и заговоров.
«Эдем»
«Достать ножи» с Аной де Армас
«Пришить всех»
Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила о цифровой премьере комедийного триллера о молодой девушке, которая всеми силами пытается удержать на плаву убыточное семейное ателье, но случайно оказывается в центре неудавшейся криминальной сделки. Главные роли в фильме исполнили Ив Коннолли
, Келам Уорти
, Джон Линч
, Кэролайн Гудолл
, Кэй Каллан
, Рон Кук
и другие.
«Пришить всех»
«Пришить всех»
«Пила Х»
Десятая часть легендарной хоррор-франшизы
, ставшей одной из самых обсуждаемых в последние десятилетия. Больной раком мозга Джон Крамер становится жертвой мошенников, предложивших ему ложное лечение. Теперь он решает отомстить, затягивая их в опасную игру. Тобин Белл
, сыгравший в других картинах серии, возвращается к роли главного антагониста.
«Пила Х»
«Пила: Спираль»: Антиполицейский беспредел
«Прости, детка»
Комедийная драма Евы Виктор
обзавелась дублированным трейлером. Преподаватель небольшого университета Агнес борется с травмой, полученной еще в колледже. Приезд лучшей подруги дает ей надежду на исцеление и шанс снова почувствовать свободу. Фильм был высоко оценён на кинофестивале «Санденс». Помимо Виктор роли в картине сыграли Наоми Аки
, Лукас Хеджес
и Луис Канселми
.
«Прости, детка»
Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
«Микстейп»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» порадовал трейлером романтического мини-сериала с Джимом Стёрджессом
и Терезой Палмер
в главных ролях. В 1989 году влюбленные Дэниел и Элисон верят, что их связь вечна, но жизнь ведёт их разными путями. Много лет спустя старые воспоминания и соцсети снова сводят их, заставляя задуматься — можно ли вернуть прошлое и былые чувства?
«Микстейп»
«Одиноки вместе» с Джимом Стёрджессом
