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Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра)

3 июня
2025 год

Новости кино >>
3 июня 2025
«Кайдзю №8» — один из аниме-хитов прошлого года — вернется 19 июля. Весной фильм-компиляция «Миссия разведка», смонтированный из первого сезона, покорял мировой прокат (сборы чуть меньше полутора миллионов долларов), а теперь пришло время рассказывать дальше об уборщике-монстре. Из новых визуальных материалов показали лишь постер.

Когда ждать премьеру


«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Премьера второго сезона «Кайдзю №8» заявлена на 19 июля, но это не всё. 5 июля в официальном Х-аккаунте франшизы покажут спецэпизод «Выходной Хосины», который в качестве бонусного материала показывали вместе с фильмом «Миссия разведка». Релиз последнего тоже обещают в июле: вероятно, он появится на Crunchyroll незадолго до выхода новых серий на аниме-стриминге. Если вам мало и этого, то 31 августа на ПК и смартфонах ожидается игра Kaiju No.8. The Game.

Что было в первом сезоне и что будет дальше


Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра)

Кафка Хибино — 32-летний уборщик, который убирает с улиц Токио останки кайдзю (исполинских чудищ). С детства он мечтает примкнуть к Японским Силам Обороны, чтобы защищать страну от загадочных монстров, но уже который год не может сдать вступительный экзамен. Зато в этом преуспела Мина Асиро — подруга детства Кафки, ставшая лицом третьего дивизиона. У бедолаги внезапно появляется шанс после травмы на производстве, когда он заражается кайдзю-паразитом — и получает уникальную возможность: превращаться в могучее создание человеческого роста. Поначалу Силы самообороны начинают охоту за новым чудовищем, которому присваивают номер восемь (такой чести удостаиваются самые могучие твари), однако решают дать кадету Хибино шанс на фоне растущей мощи неприятеля. Во втором сезоне Кафку ждет не только развитие внутренней драмы (кто же он, человек или кайдзю), но и встреча с более опасными соперниками (обычных монстров он побеждает одним ударом).

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Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, актеры озвучания


Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра)

Сёнэн-манга Наоя Мацумото публикуется с 3 июля 2020 года — и довольно быстро стала одним из новейших хитов Shounen Jump+Человек-бензопила», «Дандадан», «Адский рай»). В прошлом году за экранизацию взялась студия Production I.G, среди лучших работ которой — «Призрак в доспехах», «Волейбол!», «Психопаспорт» и «Триплексоголик». Главным режиссером первого сезона выступил Томоми КамияМагическая битва»), которому помогал Сигэюки МияОнихэй»), теперь отвечающий за постановку второго. За сценарий по-прежнему отвечает Юитиро КидоРуки прочь от кинокружка!», «Доктор Стоун»).

Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра)

Во втором сезоне важная роль запланирована для Гэна Наруми, командира Первого отряда, которого озвучивает Коки Утияма (Кэй Цусима из «Волейбола!», Смайл из «Пинг-понга»). Ключевые сэйю не изменились:

Кафка Хибино — Масая Фукуниси (Сумида из «Голубого периода», Хидэбо из «Куда едет поезд Судного дня?»).
Мина Асиро — Асами Сэто (Фрилл Сирануй из «Звездного дитя», Цзыцуй из «Монолога фармацевта»).
Рэно ИтикаваВатару Като (Кабру из «Подземелья вкусностей», Рэнтаро Айдзё из ромкома «100 девушек, которые очень тебя любят»).
Кикору СиномияАй Файруз (Джолин Куджо из «Каменного океана», Пауэр из «Человека-бензопилы»).
Сосиро ХосинаКэнго Каваниси (Гэн Асагири из «Доктора Стоуна», Муитиро Токито из «Истребителя демонов»).

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Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра) фотографии
Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра) фотографии
Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра) фотографии
Пока горячо: что известно о втором сезоне «Кайдзю №8» (есть еще фильм и игра) фотографии
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