Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня

«"У самого моря" – первый спин-офф "Тайн следствия", и потому очень хотелось его сделать. Это проект, который позволяет рассказать чуть подробнее об одном из персонажей "Тайн следствия" Людмиле Колонковой, о ее личной жизни, об истории отца ее сына Ванечки и о событиях, которые с ней происходят в отпуске и в некоторой степени ворошат ее прошлое. То есть тут есть и мелодраматическая линия, и, конечно, детектив. Куда же без него? Оля Павловец – моя любимая актриса! Мы с ней огромное количество проектов отработали вместе. Она умудряется быть теплой, коммуникабельной и бесконечно талантливой. Из героев "Тайн следствия" мы вновь увидим Курочкина и Кораблева, которые помогают Людмиле с поездкой в Сочи, а также познакомимся с большим количеством новых персонажей в исполнении очень интересных, известных, замечательных артистов, таких как Петр Рыков, Алексей Фатеев, Максим Стоянов. "У самого моря" – проект, который принес нам, как создателям, радость. Мы были счастливы, когда работали над ним, и до сих пор вспоминаем о съемках с невероятным удовольствием», — говорит режиссер Максим Демченко.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
По сюжету подруга и коллега Марии Швецовой (Анна Ковальчук) Людмила Колонкова (Павловец) получает долгожданный отпуск и приезжает вместе с шестилетним сыном Ванечкой (Костя Каримов) в Сочи. Отдых омрачает одно обстоятельство: именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом Ванечки Андреем (Рыков). Позже, уличив Андрея в измене, она так и не сказала ему, что беременна. От грустных воспоминаний Колонкову отвлекает ее новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска (Стоянов), который выручает ее во всех сложных ситуациях. Когда Ванечка сбегает от Людмилы в парке, именно Дмитрий помогает его отыскать. Мальчику показалось, что за ним кто-то следит. Колонкова считает, что сын фантазирует, пока однажды Ванечка не исчезает без следа. Героиня обращается в местное отделение полиции. Прежде всего оперативники начинают разыскивать Андрея. Но мог ли он похитить собственного сына? Постоянную поддержку Людмиле оказывают и ее друзья-коллеги из Санкт-Петербурга – Кораблев (Николаев) и Курочкин (Новиков).
«Это история о том, как Людмила Колонкова, моя героиня из сериала «Тайны следствия», отправляется в отпуск вместе с сыном, но там происходит событие, которое омрачает их отдых. И, как свойственно моему персонажу, естественно, ее ждут романтические приключения: как же она может не встретить какого-то интересного мужчину. У нас была замечательная экспедиция в Сочи на полтора месяца в разгар бархатного сезона: снимали в Адлере и Красной Поляне, в горах, в очень красивых местах. Съемочная группа – мои уже все любимые, знакомые люди. В общем, от работы остались самые приятные впечатления», — рассказала Ольга Павловец.
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