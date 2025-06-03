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Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым

3 июня
2025 год

Новости кино >>
3 июня 2025
В Москве подошли к концу съемки фильма Сергея Малкина «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга», отвечающей за производство картины совместно с кинокомпанией Bosfor Pictures.

Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

Это полнометражный дебют Сергея Малкина, лауреата фестиваля «Короче» за короткометражный «Последний фильм о любви». Сценарий основан на реальной истории, которая произошла с ним и его друзьями несколько лет назад. По сюжету трое друзей-музыкантов становятся опекунами на десять дней дяди одного из них. «В таком амплуа я еще не выступал. Мне показалось интересным пойти в разведку внутреннего мира именно этого персонажа, человека, который пойдет через весь фильм без слов. Еще при первой встрече с Сергеем я обратил внимание на то, что он понимает, про что хочет снимать кино, и еще не выйдя на площадку, чувствует энергию этого фильма. Он серьезно задумывался над теми вопросами, которыми я ему задавал во время подготовки, и меня это понимание очень порадовало на съемочной площадке», — рассказал Константин Хабенский.

Главных героев — друзей-участников панк-рок группы — сыграли Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. По словам Котрелева, воплотившего на экране прототипа режиссера, он играет «персонажа, который скорее выступает наблюдателем, потому что история разворачивается между его другом Олегом и дядей Олега Юрой. Поэтому вся эта история — это именно взгляд Сережи на произошедшие события. Съемки прошли в атмосфере дружбы, любви и энтузиазма. Я люблю творить вместе с друзьями, а здесь моими партнерами были не только все мои друзья, но и мой художественный руководитель в МХТ им. Чехова — Константин Юрьевич Хабенский, партнеры по сцене Саша Поршин и Денис Парамонов. Поэтому я себя чувствовал прекрасно и по-новому узнавал всех их».

Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

Вместе с Кузьмой в картине снялась его супруга Даша Котрелева, ранее сотрудничавшая с Малкиным в его «Последнем фильме о любви»: «Все, что делает Сережа Малкин — это классно, трогательно, смешно и всегда с большой любовью к кино и к актерам. У меня было не так много смен, но за то время, что я провела в этой компании, в очередной раз убедилась, как много в кино зависит от настроя режиссера. Мне кажется, что у Сережи был и остается отличный настрой. Мы дружим с ним уже три года и, получается, я три года верю в этого человека. И буду верить в него всю жизнь».

Самыми волнительными для молодых актеров стали музыкальные сцены. В одной из них они выступают вживую на концерте перед зрителями. Специально для фильма они создали небольшую рок-группу и перед съемками ездили вместе с режиссером на репетиции. Александр Поршин признался, что до этих съемок не умел играть на ударных, поэтому во время подготовки занимался с педагогом в музыкальной школе, где ему поставили технику игры. «Я разучивал партии, а дома постоянно стучал пальцами об стол, чтобы правой рукой ловить один ритм, а левой – другой. Сперва не получалось, конечно, но по итогу всему научился. "Здесь был Юра" привлек меня историей про дружбу. Она здесь очень разная: где-то ироничная, где-то конфликтная, но при этом очень крепкая. Эти люди друг без друга не могут. Так было и на съемках: это была не просто работа, но и шанс просто классно провести время друг с другом», — поделился актер.
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Здесь был ЮраПоследний фильм о любви
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МХТ им. А.Чехова

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Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым фотографии
Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым фотографии
Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым фотографии
Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым фотографии
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