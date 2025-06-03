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Ксения Лукьянчикова разрушит счастье Валерии Бурдужы 8 июня

3 июня
2025 год

Новости кино >>
3 июня 2025
На ТВ-3 8 июня в 19:15 состоится премьера четырехсерийной мистической мелодрамы «Приворот». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в мини-сериале исполнили Валерия Бурдужа, Илья Акинтьев и Ксения Лукьянчикова.

Ксения Лукьянчикова разрушит счастье Валерии Бурдужы 8 июня
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По словам режиссера Петра Смирнова, «это не просто мелодрама. "Приворот" — история о границах, которые мы пересекаем, когда пытаемся силой удержать любовь. Тут важен каждый нюанс: взгляд, пауза, полутон. Мы постарались показать, что даже за самыми отчаянными поступками может стоять боль, а не злоба. И что, возможно, единственный путь к очищению — это признать свою вину».

Главная героиня Варя счастлива: она занимается любимым делом, выходит замуж за любимого человека и мечтает о будущем. Но ее собственная сестра, завистливая и циничная Алина, решает разрушить это счастье — и прибегает к черной магии, чтобы увести мужа Вари. Приворот срабатывает, но не так, как она надеялась: запущенный круг насилия и боли разрушает обе семьи.

«Приворот». ТВ-ролик

«Илья — персонаж неоднозначный, даже пугающий. Он срывается с тормозов, но при этом в нем еще живет человек. Мне было важно показать, что даже те, кто оступился, способны на раскаяние. Это история о том, что чужая воля — страшное оружие. Но и у такого оружия есть предел действия, если внутри у человека все-таки есть искра», — рассказал Алексей Анищенко, исполнитель роли Ильи.
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Ксения Лукьянчикова разрушит счастье Валерии Бурдужы 8 июня фотографии
Ксения Лукьянчикова разрушит счастье Валерии Бурдужы 8 июня фотографии
Ксения Лукьянчикова разрушит счастье Валерии Бурдужы 8 июня фотографии
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