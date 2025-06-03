Ксения Лукьянчикова разрушит счастье Валерии Бурдужы 8 июня

По словам режиссера Петра Смирнова, «это не просто мелодрама. "Приворот" — история о границах, которые мы пересекаем, когда пытаемся силой удержать любовь. Тут важен каждый нюанс: взгляд, пауза, полутон. Мы постарались показать, что даже за самыми отчаянными поступками может стоять боль, а не злоба. И что, возможно, единственный путь к очищению — это признать свою вину».
Главная героиня Варя счастлива: она занимается любимым делом, выходит замуж за любимого человека и мечтает о будущем. Но ее собственная сестра, завистливая и циничная Алина, решает разрушить это счастье — и прибегает к черной магии, чтобы увести мужа Вари. Приворот срабатывает, но не так, как она надеялась: запущенный круг насилия и боли разрушает обе семьи.
«Приворот». ТВ-ролик
«Илья — персонаж неоднозначный, даже пугающий. Он срывается с тормозов, но при этом в нем еще живет человек. Мне было важно показать, что даже те, кто оступился, способны на раскаяние. Это история о том, что чужая воля — страшное оружие. Но и у такого оружия есть предел действия, если внутри у человека все-таки есть искра», — рассказал Алексей Анищенко, исполнитель роли Ильи.
обсуждение >>