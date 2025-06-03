Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Папины дочки» получат полнометражное продолжение

3 июня
2025 год

Новости кино >>
3 июня 2025
«Папины дочки» спустя 18 лет после премьеры обзаведутся полнометражным продолжением. Фильм «Папины дочки. В кино» производства СТС, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start выйдет в прокат уже осенью, уточняет пресс-служба телеканала.

«Папины дочки» получат полнометражное продолжение
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Полнометражное продолжение главной семейной истории СТС станет большим событием и праздником для поклонников "Папиных дочек". Уверен, что фильм соберёт в кинотеатрах все поколения, которые много лет следили у телеэкранов за приключениями любимых героев», — говорит первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» Максим Рыбаков.

По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Правда, герои даже не подозревают, чем обернется их путешествие. «Если честно, во время чтения сценария расплакался несколько раз. Мой герой все такой же искренний, любящий и преданный отец. Но появятся новые вводные, которые повлияют на его привычки и желания. При всей трогательности сюжета скучно точно не будет: запланировано много экшен-сцен, которых я очень жду», — поделился Филипп Бледный.

Читать рецензию «Папины дочки. Новые». 2-й сезон: Возвращение домой
«Проект "Папины дочки" — часть моей жизни уже 18 лет: я принимал участие во всех этапах его развития. После оглушительного успеха первых сезонов все очень хотели увидеть эту историю на большом экране, но в те годы в индустрии ещё не было регулярной практики переносить телесериалы в киноформат. Идея сделать "Папины дочки. В кино" оставалась мечтой 17 лет, и вот сейчас она воплощается в реальность. За это время выросло целое поколение — дети, которые смотрели сериал с самого начала, уже сами стали родителями. Именно поэтому наш фильм — это не просто продолжение любимой истории, а возможность объединить поколения в кино», — рассказал генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.

Съемки пройдут в Кисловодске и Москве и соберут всех главных героев сериала. В актерском составе, помимо Бледного, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова и Алексей Демидов. История развивается на фоне горы Кольцо, Лермонтовской скалы, Национального парка, стелы «Кисловодск» и других мест. В кадр попадут и скульптуры Чебурашки, появившиеся в городе после выхода одноименного фильма. «На съемках "Чебурашки" не успела посмотреть город, но в этот раз больше времени, — признается Ева Смирнова. — Например, очень хочу подняться на гору Кольцо, легенда о которой прозвучит в фильме. Мне интересно, как она выглядит и насколько действительно похожа на кольцо. Специально не смотрела в интернете, чтобы устроить себе сюрприз».

«Папины дочки» получат полнометражное продолжение
фото: пресс-служба телеканала СТС

В финансировании производства фильма принимает участие Коммерческий фонд развития кино и анимации, для которого лента станет первым инвестиционным проектом. «Я рад, что такая знаковая для российского рынка история станет первым проектом Коммерческого фонда развития кино и анимации. Задача фонда — обеспечить рост качественного медиаконтента на российском рынке, а "Папины дочки" как никакой другой проект достойны кинотеатрального продолжения», — отметил генеральный директор фонда Антон Сиренко.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 18:53
Чтобы можно было показать в кинотеатрах. Странно, что раньше не сообразили) Могли уже заработать пару миллионов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Александр Самойленко, Влад А4 и Илья Авербух составят компанию «Папиным дочкам»
«Папины дочки. Новые» получат продолжение
Закончились съемки новых «Папиных дочек»
К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько
Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»
«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета АрзамасоваФилипп БледныйОльга ВолковаНонна ГришаеваАлексей ДемидовПолина ДенисоваМирослава КарповичВиталия КорниенкоАндрей ЛеоновДарья МельниковаТатьяна ОрловаМаксим РыбаковАнтон СиренкоЕва СмирноваЕкатерина СтаршоваВиталий Шляппо
фильмы
Папины дочкиЧебурашка

фотографии >>
«Папины дочки» получат полнометражное продолжение фотографии
«Папины дочки» получат полнометражное продолжение фотографии
«Папины дочки» получат полнометражное продолжение фотографии
«Папины дочки» получат полнометражное продолжение фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Софья Карпунина
Пётр Красилов
Дмитрий Куличков
Регина Мянник
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Полетт Годдар
Роберт З'Дар
Тони Кёртис
Маурицио Маттиоли
Билл Патерсон
Имоджен Путс
Джеймс Пьюрфой
все родившиеся 3 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен