«Папины дочки» получат полнометражное продолжение

«Папины дочки» спустя 18 лет после премьеры обзаведутся полнометражным продолжением. Фильм «Папины дочки. В кино» производства СТС, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start выйдет в прокат уже осенью, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Полнометражное продолжение главной семейной истории СТС станет большим событием и праздником для поклонников "Папиных дочек". Уверен, что фильм соберёт в кинотеатрах все поколения, которые много лет следили у телеэкранов за приключениями любимых героев», — говорит первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» Максим Рыбаков.
По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Правда, герои даже не подозревают, чем обернется их путешествие. «Если честно, во время чтения сценария расплакался несколько раз. Мой герой все такой же искренний, любящий и преданный отец. Но появятся новые вводные, которые повлияют на его привычки и желания. При всей трогательности сюжета скучно точно не будет: запланировано много экшен-сцен, которых я очень жду», — поделился Филипп Бледный.
Читать рецензию«Папины дочки. Новые». 2-й сезон: Возвращение домой «Проект "Папины дочки" — часть моей жизни уже 18 лет: я принимал участие во всех этапах его развития. После оглушительного успеха первых сезонов все очень хотели увидеть эту историю на большом экране, но в те годы в индустрии ещё не было регулярной практики переносить телесериалы в киноформат. Идея сделать "Папины дочки. В кино" оставалась мечтой 17 лет, и вот сейчас она воплощается в реальность. За это время выросло целое поколение — дети, которые смотрели сериал с самого начала, уже сами стали родителями. Именно поэтому наш фильм — это не просто продолжение любимой истории, а возможность объединить поколения в кино», — рассказал генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.
В финансировании производства фильма принимает участие Коммерческий фонд развития кино и анимации, для которого лента станет первым инвестиционным проектом. «Я рад, что такая знаковая для российского рынка история станет первым проектом Коммерческого фонда развития кино и анимации. Задача фонда — обеспечить рост качественного медиаконтента на российском рынке, а "Папины дочки" как никакой другой проект достойны кинотеатрального продолжения», — отметил генеральный директор фонда Антон Сиренко.
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