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Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

3 июня
2025 год

Новости кино >>
3 июня 2025
Не стало заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР, народного артиста Молдавской ССР и СССР, члена Союзов композиторов Молдавской ССР и СССР, Союза кинематографистов СССР, действительного члена Академии наук Республики Молдова, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника», выдающегося советского и молдавского композитора Евгения Доги. Маэстро было 88 лет. Печальную новость сообщило Министерство культуры Молдавии.

Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги
фото: ipn.md

«Мы прощаемся с тем, кто преобразовал звук в свет: композитором, педагогом, деятелем культуры Евгением Догой. Тот, кто сделал нас известными миру своей неземной музыкой, вибрирующей между Еминеску и слезами, между вальсом и вечностью, отошел в небесную тишину», — цитирует издание ведомство.

Евгений Дмитриевич родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района. Окончил Кишиневскую консерваторию по классу виолончели и композиции. С 1957-го по 1962-й был артистом оркестра Молдавского радио и телевидения, затем писал музыку и преподавал. Автор симфонии, двух балетов, квартетов, песен, мюзиклов. Написал музыку к более 200 игровым, анимационным и документальным кино- и телефильмам.

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы с музыкой Евгения Доги
Его музыка звучит в таких фильмах и сериалах, как «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «"Мерседес" уходит от погони», «Этот фантастический мир», «Мария, Мирабела», «Гонки по вертикали», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Взбесившийся автобус», «Королева Марго», «Благословите женщину» и «Артистка». Лауреат множества престижных наград, включая Государственную премию СССР, Государственную премию Молдавской ССР, Ордена Республики и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премии «Овация» и «Золотой орел», приз фестиваля «Золотой Витязь» и другие.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:32
Честно, не слышал о человеке ничего. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Евгений Дога
фильмы
АртисткаБлагословите женщинуВалентин и ВалентинаВзбесившийся автобусГонки по вертикалиКоролева МаргоМария, МирабелаМария, Мирабела в ТранзисторииМой ласковый и нежный зверьОдиноким предоставляется общежитиеТабор уходит в небоЭтот фантастический мир. Выпуск 1Этот фантастический мир. Выпуск 2Этот фантастический мир. Выпуск 3Этот фантастический мир. Выпуск 4Этот фантастический мир. Выпуск 5Этот фантастический мир. Выпуск 6Этот фантастический мир. Выпуск 7«Мерседес» уходит от погони

фотографии >>
Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги фотографии
Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги фотографии
Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги фотографии
Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги фотографии
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