Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

Не стало заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР, народного артиста Молдавской ССР и СССР, члена Союзов композиторов Молдавской ССР и СССР, Союза кинематографистов СССР, действительного члена Академии наук Республики Молдова, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника», выдающегося советского и молдавского композитора Евгения Доги
. Маэстро было 88 лет. Печальную новость сообщило
Министерство культуры Молдавии.
«Мы прощаемся с тем, кто преобразовал звук в свет: композитором, педагогом, деятелем культуры Евгением Догой. Тот, кто сделал нас известными миру своей неземной музыкой, вибрирующей между Еминеску и слезами, между вальсом и вечностью, отошел в небесную тишину», —
цитирует издание ведомство.
Евгений Дмитриевич
родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района. Окончил Кишиневскую консерваторию по классу виолончели и композиции. С 1957-го по 1962-й был артистом оркестра Молдавского радио и телевидения, затем писал музыку и преподавал. Автор симфонии, двух балетов, квартетов, песен, мюзиклов. Написал музыку к более 200 игровым, анимационным и документальным кино- и телефильмам.
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Фильмы и сериалы с музыкой Евгения Доги
Его музыка звучит в таких фильмах и сериалах, как «Табор уходит в небо
», «Мой ласковый и нежный зверь
», «"Мерседес" уходит от погони
», «Этот фантастический мир
», «Мария, Мирабела
», «Гонки по вертикали
», «Одиноким предоставляется общежитие
», «Валентин и Валентина»
, «Взбесившийся автобус
», «Королева Марго
», «Благословите женщину
» и «Артистка
». Лауреат множества престижных наград, включая Государственную премию СССР, Государственную премию Молдавской ССР, Ордена Республики и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премии «Овация» и «Золотой орел», приз фестиваля «Золотой Витязь» и другие.
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