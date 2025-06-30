Александр Яценко и Дарья Савельева обретут «Новый дом»

фото: пресс-служба кинокомпании Pan-Atlantic Studio
Главная героиня ленты Анна после восьми лет тюрьмы выходит на свободу и пытается начать жизнь заново, несмотря на тяжелое прошлое и страхи, мешающие ей двигаться вперед. Столкнувшись с трудностями адаптации в обществе и предвзятостью к бывшим заключенным, она находит в себе силы, чтобы преодолеть преграды и обретает смысл жизни. По словам режиссера Никиты Грушина, «это история женщины, которая не просто оставила негатив в прошлом, а превратила его в энергию созидания, открыв себе путь в будущее. Фильм стремится к реалистичности, поэтому мы выбираем локации, требующие минимальных изменений – так мы сможем передать ощущение подлинной жизни. Действие происходит в Москве, но город не будет узнаваем. Это обезличенный мегаполис: толпы, бесконечный трафик, ночные огни. Классическая история маленького человека в большом городе».
Съемки проходят в Москве. Релиз запланирован на 2026 год. «Наша студия продолжает запускать первые фильмы молодых талантливых режиссеров, несмотря на то, что ситуация с дебютами абсолютно плачевная. Мы очень благодарны Министерству Культуры РФ и лично Ольге Борисовне Любимовой за возможность и поддержку — государство наш главный продюсер, что бы кто не говорил. Все остальные ждут появления талантливого дебютанта, но вкладываться не хотят. "Новый дом" — кино социального сочувствия о людях, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах, находящих в себе силы найти новый смысл и путь. Обрести новый дом в экзистенциальном смысле. Фильмы, дающие зрителю надежду и силы, очень нужны во все времена. Запускать дебютантов и открывать новые имена просто необходимо, чтобы не случилась кадровая режиссерская катастрофа завтра», — говорит генеральный продюсер фильма Екатерина Филиппова.
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