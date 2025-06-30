Создатель «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри впервые снимет хоррор

Создатель «Вечного сияния чистого разума
» Мишель Гондри
впервые обратится к пугающему жанру. Будущий хоррор с элементами комедии получил название «Маленькие страхи
» (Les petites peurs), уточняет Premiere
.
В эпицентре мрачных событий окажутся две девочки, которые нашли в саду человеческий череп. Роли второго плана в картине получили Жиль Лелуш
и Бастьен Буйон
. Первый сыграет отвечающего за расследование полицейского, а второй — отца девочек, который, похоже, ведет тревожную двойную игру.
Среди референсов заявлены нуар «Ночь охотника
» и клип Бьорк
на песню Human Behaviour. Продюсером выступает Жорж Берман
. Съемки в Окситани стартуют в январе и продлятся до начала марта 2026 года.
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