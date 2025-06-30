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Создатель «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри впервые снимет хоррор

30 июня
2025 год

Новости кино >>
30 июня 2025
Создатель «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри впервые обратится к пугающему жанру. Будущий хоррор с элементами комедии получил название «Маленькие страхи» (Les petites peurs), уточняет Premiere.

Создатель «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри впервые снимет хоррор
фото: filmofilia.com

В эпицентре мрачных событий окажутся две девочки, которые нашли в саду человеческий череп. Роли второго плана в картине получили Жиль Лелуш и Бастьен Буйон. Первый сыграет отвечающего за расследование полицейского, а второй — отца девочек, который, похоже, ведет тревожную двойную игру.

Среди референсов заявлены нуар «Ночь охотника» и клип Бьорк на песню Human Behaviour. Продюсером выступает Жорж Берман. Съемки в Окситани стартуют в январе и продлятся до начала марта 2026 года.
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№ 1
Матвей Брикун   30.06.2025 - 14:55
В этой жизни нужно попробовать все. Подумал Гондри и взялся за несвойственный для себя жанр. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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