Алексей Моисеев, Ольга Чудакова и Ольга Науменко вернулись к своим ролям в «Каникулах Светофоровых»

Стартовали съемки «Каникул Светофоровых». Согласно пресс-службе «ИРИ», премьера шестого сезона популярного сериала, создаваемого компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета, состоится уже этой осенью.
По сюжету семья Светофоровых отправится в путешествие по различным регионам России. Они посетят такие города, как Тула, Липецк, Воронеж, Волгоград и завершат свое путешествие в Астрахани. Начнется путешествие по старой и доброй традиции из Твери. Режиссер и сценарист Ирина Гурьянова обещает сохранить атмосферу семейного отдыха и доброты, которую зрители ценят больше всего. Каждый эпизод наполнен теплотой, юмором и яркими впечатлениями, которыми захочется поделиться со своими близкими. Кроме того, герои в развлекательной и познавательной манере поделятся с аудиторией важнейшими правилами безопасности для детей: на природе, на воде, в лесу. Новый сезон поможет детям и их родителям освоить жизненно важные навыки, которые могут уберечь от многих рисков и опасных ситуаций.
«Шестой сезон проекта! Взрослые проекты о такой зрительской любви и не мечтают — а наши маленькие "Светофоровы", благодаря Институту развития интернета, а еще благодаря нашим зрителям, которые пересматривают "до дыр" прошлые сезоны, пишут нам бесконечные сообщения с просьбами "продолжайте!" и с вопросами "а что дальше?!", а дальше только самое интересное и самое хорошее кино», — говорит генеральный продюсер сериала Оксана Барковская.
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