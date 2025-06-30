Алексей Моисеев, Ольга Чудакова и Ольга Науменко вернулись к своим ролям в «Каникулах Светофоровых»

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Актёр застрял в Израиле на две недели из-за ирано-израильской войны

«Живут своей отдельной израильской жизнью»: Максим Виторган рассказал о старших детях

Интервью

Иван Петухов: «Все мои идеи рождаются из того, что находится перед глазами»

Режиссер фильма «Туда» о сценарии и съемках фильма «Туда», импровизациях и дорожном плейлисте