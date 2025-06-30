В Подмосковье завершился Третий форум «Новый вектор»

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре завершился Третий форум «Новый вектор», организованный Союзом кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба форума
Участие в форуме приняло свыше 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов РФ. Свои приветствия участникам направили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр культуры России Ольга Любимова и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. «Отмечу большую, содержательную работу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, который оказывает организационную и творческую помощь в производстве документальных фильмов, в реализации востребованных инициатив, направленных на развитие отечественной киноиндустрии», – подчеркнул глава государства в своем обращении.
Председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына сообщила на пленарной сессии, что с 2026 года фонд, наряду с документальными фильмами, начнет поддерживать производство игровых короткометражных кинолент. Таким образом организация может стать Институтом развития короткометражного кино. А генпродюсер ФПРК Элла Тухарели заявила, что со следующего года фонд выделит субсидию в размере 15 млн рублей на маркетинговое продвижение неигрового кино с целью проложить путь к широкому прокату в кинотеатрах страны. «Авторский док делает нас осмысленнее. Наш слоган – смотри настоящее, потому что мы хотим сформировать нацию, которая думает», – подчеркнула режиссер.
фото: пресс-служба форума
Главной темой в этом году стал прокат документального кино. Этой проблеме и были посвящены дискуссии двухдневной программы мероприятия. Иван Соснин, выступая на сессии «Поддержано ФПРК: что дальше?», констатировал необходимость авторам фильмов не «отключаться» после их создания, а встречаться со зрителями, участвовать в отраслевых мероприятиях, спецпоказах, фестивальном продвижении и т.д. Спикеры сессии «Неокупаемый прокат: зачем документальные фильмы показывают в кинотеатрах?» подчеркнули необходимость детальной работы с целевой аудиторией. По мнению гендиректора кинокомпании «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, чувствовать своего зрителя необходимо в особенности документалистам, потому что как правило, док не несет в себе универсальной истории. «Людей, которые хотели бы посмотреть документальное кино, на самом деле много. Зрители устают от мейнстрима и проявляют интерес к жизни обычных людей, таких, как они сами», – отметил участник дискуссии.
По словам члена Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, основателя и руководителя кинопрокатных компаний АВК'PRO/RSP Романа Исаева, у дока пока нет понятной аудитории, потому что зритель «либо не знает, либо не хочет смотреть» этот жанр кино. «Себестоимость сеанса на данный момент составляет в среднем пять тысяч рублей, то есть чтобы выйти в ноль, кинотеатру нужно привлечь на показ 10-12 зрителей. Меньше – это убыток... Те документальные фильмы, которые имеют хорошие сборы в прокате, содержат в своем смысловом центре некий бренд: бренд автора данного фильма, бренд бесподобной российской природы и т.д... Если за доком нет бренда, за ним никто не пойдет. В этом и заключается проблема регионального кино – у этих фильмов в большинстве своем нет бренда», — резюмировал эксперт.
фото: пресс-служба форума
Спикеры затронули вопрос популяризации документального кино в обществе. Сергей Дебижев обозначил ряд конкретных предложений, включая введение в школах уроков кинематографа и создание списков неигровых фильмов, обязательных для просмотра учащимися средних школ. Необходимость популяризации дока среди молодежи обсудили также спикеры сессии «Партизанский маркетинг: как продвигать кино, когда нет денег?». Генеральный директор Культурного Агентства Антон Новицкий обратил внимание на то, что новое поколение зрителей требует новых форматов использования маркетинговых схем в кино, которые существенно отличаются от инструментов прошлых десятилетий: «"Партизанский маркетинг" в нынешней ситуации – это не реклама за бесплатно, а использование нестандартных форматов, превращение зрителя в участника и работа с локальным контекстом».
Любопытную деталь в процессе продвижения научно-популярного кино отметила сооснователь Лаборатории научного кино 2.0 Юлия Киселева. В рамках продвижения одной из научно-популярных кинолент выяснилось, что основную ее аудиторию составляют те, кто любит авторское документальное кино, а не те, кто интересуется наукой. Спикеры сессии «Документальное кино vs онлайн-платформы и сетка вещания: кто даст фильму шанс "выстрелить"?» рассказали о наиболее ярких документальных проектах, представленных на онлайн-платформах, и принципах, по которым пополняется их фильмотека. Продюсер по документальным проектам Okko Владимир Тодоров рассказал о сформированной внутри компании «азбуке русского зрительского дока», где «А» – это актуальность, «Б» – «будорага» (что в этом проекте будет будоражить зрителя), «В» – визуал, «Г» – глубина проработки истории, «Д» –динамика или темпоритм. «Зритель современной платформы смотрит по 20-25 сериалов в год и он не делит контент на документальный и игровой, а руководствуется лишь одним вопросом – даст ли ему тот или иной фильм нужный набор эмоций или нет? И если зритель начинает скучать, он сразу завершает просмотр. Это значит, что этот контент не подходит и нам, потому что нам важно, чтобы зритель не только нажал кнопку Рlay, но и досмотрел фильм до конца», – пояснил представитель Okko.
фото: пресс-служба форума
Шеф-редактор Службы документальных фильмов телеканала «Россия» Мари Рено подняла проблему ограниченных возможностей телевидения для трансляции дока. «Платформа более свободна в выборе проектов, нежели телеканалы, потому что каждый из телеканалов работает в собственной повестке, которая ограничивает тематику. К примеру, на "Россия-1" перестали выходить фильмы-портреты, потому что, как определило руководство, для этого есть телеканал "Культура", хотя мы и понимаем, что это разные аудитории. К сожалению, сейчас на телевидении нет такого слота документального кино, который бы позволял транслировать его в желаемом объеме», – поделилась представитель телеканала.
В заключительный день форума прошел Питчинг проектов документального кино в стадии завершения или завершенные проекты (для поиска дистрибьюторов и онлайн-платформ). Продюсерам ТВ и онлайн-платформ, кинопрокатчикам и руководителям отечественных кинофестивалей были представлены девять проектов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени. Победителями стали «Постановка смыслов» Александра Андронова и Антона Белоусова (Нижний Новгород), «Инстинкт» Филиппа Устинова (Красноярск) и «Пылающий горизонт» Дмитрия Колобова и Алексея Южакова (Тюмень). Почти все проекты вызвали практический интерес у экспертов, которые продолжили обсуждение их реализации в кулуарах форума. В рамках мероприятия также прошла презентация 60 новых фильмов, созданных при поддержке ФПРК. Новые кинопроекты представила руководитель Кинолаборатории полного цикла ФПРК, ведущий продюсер фонда, основатель Международного кинофестиваля «Докер» Ирина Шаталова. Кроме того, состоялись открытые кинопоказы документальных фильмов, снятых при поддержке ФПРК в разные годы. Зрителями стали не только участники форума, но и посетители музея.
Информационными партнерами форума выступили Министерство культуры и туризма Московской области, порталы «Культура.РФ», MovieStart.ru, Cinemaplex, «Кино-Театр.Ру», аналитическое издание «Бюллетень кинопрокатчика», издание «Кинобизнес сегодня» и ТГ-канал «улица балабанова».
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