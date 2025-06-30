Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером

По сюжету, благодаря своему изобретению Евгений (Трубинер) стал руководителем одного из подразделений крупного холдинга. Его ждет солидная премия в случае выигрыша тендера, и семья Островских уже строит грандиозные планы на приобретение дома в престижном дачном поселке под Санкт-Петербургом. Чтобы привыкнуть к будущему месту жительства они снимают в поселке на лето большую красивую старую дачу. Новое место — это не только новые соседи и новая социальная среда, но и интересные, запутанные преступления, жертвами или виновниками которых становятся соседи Островских. Эти преступления Анна (Порошина) раскрывает с помощью своего дара и тех знаний и навыков, которые она приобрела, работая на Следственный комитет. А на помощь ей приходят друзья и коллеги из СК: Гончаров (Ратников), Макарова (Кеосаян) и Старостин (Кокин).
Съемки сериала пройдут в Северной столице и Ленинградской области, много сцен будет снято на Финском заливе. «В новом сезоне уникальный дар нашей главной героини Анны раскрывается по-новому благодаря ее сочувствию и состраданию бедам других людей, которым она стремится помочь, спасти. В жизни семьи также произойдут перемены. Они попадут в череду увлекательных событий и вместе выдержат с честью все испытания. Их опорой станут базовые человеческие ценности: любовь, семья, доброта, вера и порядочность. Зрителей ожидают еще более сложные и запутанные расследования и приключения», — говорит режиссер Елена Николаева.
обсуждение >>