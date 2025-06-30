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Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером

30 июня
2025 год

Новости кино >>
30 июня 2025
В Санкт-Петербурге начались съемки пятого сезона остросюжетного детектива Елены Николаевой и Алексея Рудакова «Анна Медиум». Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Александр Ратников, Евгения Симонова, Лаура Кеосаян, Даниил Кокин, Елизавета Бугулова, Екатерина Вуличенко, Анна Михайловская, Полина Айнутдинова и Варвара Куприна. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету, благодаря своему изобретению Евгений (Трубинер) стал руководителем одного из подразделений крупного холдинга. Его ждет солидная премия в случае выигрыша тендера, и семья Островских уже строит грандиозные планы на приобретение дома в престижном дачном поселке под Санкт-Петербургом. Чтобы привыкнуть к будущему месту жительства они снимают в поселке на лето большую красивую старую дачу. Новое место — это не только новые соседи и новая социальная среда, но и интересные, запутанные преступления, жертвами или виновниками которых становятся соседи Островских. Эти преступления Анна (Порошина) раскрывает с помощью своего дара и тех знаний и навыков, которые она приобрела, работая на Следственный комитет. А на помощь ей приходят друзья и коллеги из СК: Гончаров (Ратников), Макарова (Кеосаян) и Старостин (Кокин).

Съемки сериала пройдут в Северной столице и Ленинградской области, много сцен будет снято на Финском заливе. «В новом сезоне уникальный дар нашей главной героини Анны раскрывается по-новому благодаря ее сочувствию и состраданию бедам других людей, которым она стремится помочь, спасти. В жизни семьи также произойдут перемены. Они попадут в череду увлекательных событий и вместе выдержат с честью все испытания. Их опорой станут базовые человеческие ценности: любовь, семья, доброта, вера и порядочность. Зрителей ожидают еще более сложные и запутанные расследования и приключения», — говорит режиссер Елена Николаева.
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обсуждение >>
№ 1
valerik61   30.06.2025 - 19:47
Видать в себе уверены, если не показав 4-й уже снимают пятый сезоны.)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
Стартовали съемки пятого сезона «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
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