Сухраб Хайлобеков, Кристина Вайнас и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Ведь мы семья»

По сюжету после внезапной смерти мамы и отчима студентка Лиля остается единственным близким человеком для младших брата и сестры – умницы Семы и хулиганки Маши. Сама Лиля не может взять под опеку детей: у нее нет ни жилья, ни стабильного дохода. Чтобы они не попали в детский дом, героиня обращается за помощью к старшему сыну отчима, с которым у нее давний конфликт. Андрей винит мать Лили, что та разрушила его семью. Теперь он не желает ни к кому привязываться и заводить семью, но и отправить детей в детский дом тоже не может. Совладать с проблемными ребятишками способна только Лиля, поэтому Андрей соглашается, чтобы она поработала няней у Семы и Маши. Он думает, что впустил в свою жизнь только проблему, не подозревая, что на самом деле обрел то, чего ему так не хватало все эти годы – семью.
По словам Кристины Вайнас, «Лиля очень дружелюбная, пробивная и настоящая. Мне нравится ее настойчивость и доброта, которые перекликаются с хорошим чувством юмора».
«Мой Андрей в сложной жизненной ситуации полностью уходит в работу и забывает, что такое семья. Его внутренние перемены начинаются с появлением в его жизни новых родственников. Ответственность за них становятся для него поворотной точкой», — рассказал Сухраб Хайлобеков.
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