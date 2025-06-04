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Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами»

4 июня
2025 год

Новости кино >>
4 июня 2025
Начались съемки драмеди «Адвокаты» с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным. За производство сериала отвечают студии KIONFILM и LOOKFILM, уточняет пресс-служба компании «МТС».

Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Это стильный процедурал для тех, кому интересно узнать, как защитить себя в суде, или что делать, если ты случайно влип в «криминальную историю» и нуждаешься в юридической помощи. Адвокаты «Юстасс» разбираются со всеми проблемами граждан. Людмила — лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда ее ассистентом становится амбициозный новичок Артем, обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром. По словам Эльдара Калимулина, в Артеме «самое важное – это его искренность, вера в людей и желание следовать букве закона до определенного момента. Мне кажется, что адвокаты – это такие правовые рок-звезды. В актерстве и в адвокатстве тоже есть схожесть. Мы много работаем с публикой, с текстом, с разными источниками… Есть в нас желание найти правду».

12-серийное драмеди с элементами комедии и бадди-муви снимает режиссерский дуэт Анны Пармас и Леонида Тележинского, впервые работающий вместе на площадке. Сценарий написали Глеб Хлебников и Геннадий Смирнов, для которого эта работа стала сценарным дебютом. Сериал станет эксклюзивом онлайн-кинотеатра KION. «Мне очень комфортно (говорю, конечно, за себя) работать с Леонидом Тележинским. Это началось еще на проекте "Нереалити-2". У нас похожее чувство юмора и скорость принятия решений. Очень это облегчает сотрудничество. Мы разрабатывали проект вместе, но поделили его не поровну. Леня снимает восемь серий, а я четыре. Наверное, потому что он покрепче и помоложе», — говорит Анна Пармас.

Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Я впервые снимаюсь вместе с Эльдаром Калимулиным — он отличный, очень талантливый партнер, и мы весело проводим время. Как большинство проектов Анны Пармас, "Адвокаты" — это микс нескольких жанров. В нем есть и драма, и комедия, и объемные персонажи, которых интересно играть. Моя героиня, как и любая женщина любой профессии, ищет баланс между работой и семьей, делая выбор каждый день. У нас еще не было совместных сцен с моей экранной дочерью, так что самое интересное в наших с ней взаимоотношениях еще впереди», — рассказала Екатерина Вилкова.

Компанию исполнителям главных ролей составят Руслан Братов, Анна Котова, Сергей Романович, Ирина Розанова, Марина Васильева, Иван Добронравов, Егор Корешков, Милош Бикович, Александр Устюгов, Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Михаил Трухин, Аглая Тарасова, Надежда Маркина, Олег Васильков и Анфиса Черных. «Это сериал про адвокатов, без убийств и стрельбы. Он о повседневной жизни, в которой зритель может узнать себя. Я играю мошенника, в чем-то даже сектанта, неоднозначного героя, который часто использует своих клиентов, а иногда помогает им. Смотря с какой стороны посмотреть. Поэтому он мне и интересен. Мне нравится, что зритель может менять мнение о персонаже в зависимости от того, в какую сторону меняется сцена и мой герой в ней», — поведал о своем герое Милош Бикович.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
valerik61   4.06.2025 - 13:44
Люблю фильмы про адвокатов! Интересно будет посмотреть. Неплохой актерский состав! Ждем премьеры! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами» фотографии
Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами» фотографии
Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами» фотографии
Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами» фотографии
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