Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин стали «Адвокатами»

Это стильный процедурал для тех, кому интересно узнать, как защитить себя в суде, или что делать, если ты случайно влип в «криминальную историю» и нуждаешься в юридической помощи. Адвокаты «Юстасс» разбираются со всеми проблемами граждан. Людмила — лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда ее ассистентом становится амбициозный новичок Артем, обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром. По словам Эльдара Калимулина, в Артеме «самое важное – это его искренность, вера в людей и желание следовать букве закона до определенного момента. Мне кажется, что адвокаты – это такие правовые рок-звезды. В актерстве и в адвокатстве тоже есть схожесть. Мы много работаем с публикой, с текстом, с разными источниками… Есть в нас желание найти правду».
12-серийное драмеди с элементами комедии и бадди-муви снимает режиссерский дуэт Анны Пармас и Леонида Тележинского, впервые работающий вместе на площадке. Сценарий написали Глеб Хлебников и Геннадий Смирнов, для которого эта работа стала сценарным дебютом. Сериал станет эксклюзивом онлайн-кинотеатра KION. «Мне очень комфортно (говорю, конечно, за себя) работать с Леонидом Тележинским. Это началось еще на проекте "Нереалити-2". У нас похожее чувство юмора и скорость принятия решений. Очень это облегчает сотрудничество. Мы разрабатывали проект вместе, но поделили его не поровну. Леня снимает восемь серий, а я четыре. Наверное, потому что он покрепче и помоложе», — говорит Анна Пармас.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Я впервые снимаюсь вместе с Эльдаром Калимулиным — он отличный, очень талантливый партнер, и мы весело проводим время. Как большинство проектов Анны Пармас, "Адвокаты" — это микс нескольких жанров. В нем есть и драма, и комедия, и объемные персонажи, которых интересно играть. Моя героиня, как и любая женщина любой профессии, ищет баланс между работой и семьей, делая выбор каждый день. У нас еще не было совместных сцен с моей экранной дочерью, так что самое интересное в наших с ней взаимоотношениях еще впереди», — рассказала Екатерина Вилкова.
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