Елена Подкаминская и Антон Филипенко обнаружат в Санкт-Петербурге «Артефакты»

«Около десяти лет назад я записал десяток страниц – пролог не начатого романа. Эти страницы в почти первозданном виде станут, надеюсь, первыми пятью минутами фильма. Все десять лет я то прерывал работу над книгой, то возвращался к ней, никогда не оставляя полностью. Скопилось почти тысяча страниц текста и без счета черновиков, заметок и обрывков. Роман разрастался, ветвился в стороны, в общем, шалил. Полтора года назад я понял, что центральную линию (задуманную, но недописанную) можно относительно безболезненно оформить в полный метр. Так начался уникальный случай экранизации не просто неопубликованной, но даже ненаписанной книги. Необычная история будущего фильма небольшая часть того, что сделает его совершенно непохожим на фэнтези и сказки, которые так обильно поступают на экраны последние годы», — рассказал режиссер, сценарист и генеральный продюсер картины Александр Прост.
По сюжету древние волшебники погибли в схватке за волшебные артефакты. В наше время их находит девочка Соня. Она становится кудесницей, но чудеса имеют цену. На запах волшебства приходит древний волшебник, который веками охотится за артефактами. Только любовь и верность могут спасти Соню. «Когда я узнала, что меня утвердили на роль Сони, то не смогла сдержать слез, — вспоминает Амалия Мотовилова. — Это одно из самых ярких событий в моей жизни! Я всегда увлекалась историей, мистикой и фантастикой, а когда мне предложили такой интересный материал, в котором все это перекликается, — с радостью приняла этот вызов! С Соней я почувствовала некую схожесть характеров: мне импонирует, что она готова пойти на смерть ради спасения своей семьи. И я очень благодарна автору сценария и режиссеру-постановщику Александру Просту за веру в меня и возможность сыграть главную роль, полную загадочных перевоплощений… Я сразу почувствовала сильнейшую поддержку со стороны команды и была приятно удивлена и благодарна за то, что люди с душой и трепетом относятся ко мне и ко всем причастным».
фото: пресс-служба фильма
«Любой сценарий, который ко мне попадает или вызывает отклик и интерес, или оставляет спокойной и равнодушной. Ощущение совпадения всегда интуитивно и к этому чувству я в себе всегда прислушиваюсь и ему доверяю. Конечно, главное внимание при прочтении сценария у меня сосредотачивается на героине, которую мне предстоит сыграть. Образ Светланы внутренне противоречив. Легкое отношение к жизни скрывает полученную в юности душевную травму, после которой ей пришлось себя пересобрать и начать жить заново. Действие будущего фильма не только насыщено драматическими поворотами, но и фантазийно-мистическим содержанием. Я рада этой новой работе», — говорит Елена Подкаминская.
За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Александр Кузнецов и художник-постановщик Евгения Ильюшина. Антон Филипенко изначально «должен был играть главного героя, но, когда пришел на пробы, сказал, что хочу сыграть роль Кудесника в начале фильма. Режиссер был удивлен. Но эта роль и этот образ крайне интересны для меня – мы очень подробно продумывали его вместе с художниками по гриму и костюмам». А Мария Шукшина считает, что «у этого фильма оригинальный сюжет и очень важная тема – борьба со злом. С одной стороны, он напоминает сказку, с другой, наши дни, как в фильме "Сказка о потерянном времени". Съемки проходят в Санкт-Петербурге – у нас великолепная команда, очень профессиональная. Но в Питере, мне кажется, другого и не бывает, все-таки там всегда очень трепетное отношение к киноделу и к актерам особенно».
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